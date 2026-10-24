Per i nuovi permessi di soggiorno, per le donne la crescita è stata più accentuata rispetto agli uomini (rispettivamente +56,5% e +41,6%). Quanto alle ragioni complessive dell'aumento, se per i permessi per studio la dinamica si può far risalire alle concrete azioni degli atenei italiani per attrarre studenti dall'estero, meno immediata è l'interpretazione del rialzo del numero dei primi permessi per ricongiungimento familiare per i quali invece, dal punto di vista normativo, c'è stato tra il 2024 e il 2025 un irrigidimento del sistema di rilascio. L'ipotesi dell'Istat è che molte pratiche siano state presentate proprio prima dell'introduzione dei nuovi requisiti restrittivi.

Per approfondire: Lavoro, cresce la migrazione dei giovani italiani under 35 dal Sud al Nord: i dati