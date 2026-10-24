Immigrazione, nel 2025 record di permessi di soggiorno registrato negli ultimi 15 anniCronaca
Introduzione
Lo scorso anno i rilasci dei nuovi permessi di soggiorno sono stati 426.956, con un incremento del 47,2% rispetto al 2024 (quando erano stati 290.119). L’Istat segnala nel report sui cittadini non comunitari che si tratta del dato più elevato registrato nell'ultimo quindicennio subito dopo il picco del 2022 determinato dall'afflusso di profughi dall'Ucraina.
Quello che devi sapere
Le tipologie
La crescita ha riguardato soprattutto i permessi per famiglia (+61,2%) e quelli per studio (+76,0%). I permessi per lavoro sono cresciuti del 45,9% e nell'83,2% dei casi sono stati concessi a uomini. In calo del 15% le richieste di asilo, respinte il 70% delle prime istanze dalle Commissioni territoriali.
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Le dinamiche
Per i nuovi permessi di soggiorno, per le donne la crescita è stata più accentuata rispetto agli uomini (rispettivamente +56,5% e +41,6%). Quanto alle ragioni complessive dell'aumento, se per i permessi per studio la dinamica si può far risalire alle concrete azioni degli atenei italiani per attrarre studenti dall'estero, meno immediata è l'interpretazione del rialzo del numero dei primi permessi per ricongiungimento familiare per i quali invece, dal punto di vista normativo, c'è stato tra il 2024 e il 2025 un irrigidimento del sistema di rilascio. L'ipotesi dell'Istat è che molte pratiche siano state presentate proprio prima dell'introduzione dei nuovi requisiti restrittivi.
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I motivi dei rilasci
Se i permessi per famiglia sono il principale motivo di rilascio per il 2025 (168.733) anche gli ingressi per lavoro crescono sensibilmente (+45,9%) e sfiorano i 59mila rilasci, comunque molto al di sotto della quota di 165mila ingressi programmati per l'anno.
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Da dove proviene chi li richiede
Per quanto riguarda gli Stati da cui provengono i migranti che hanno ricevuto il rilascio dei primi permessi, il Marocco fa registrare un aumento particolarmente elevato (+72,8%) e torna al primo posto della graduatoria con 44.549 permessi rilasciati. Seguono Bangladesh (+41,9% e 39.807 nuovi permessi) ed Egitto (+59,4% e 32.235 nuovi rilasci). L'incremento più elevato (+78,8%) riguarda però l'India che supera il Pakistan collocandosi nel 2025 al quinto posto della graduatoria con 30.227 nuovi rilasci, molto vicino all'Albania che presenta una crescita più contenuta (+30,1%) e che - con 31.777 nuovi permessi - si colloca al quarto posto della graduatoria perdendo una posizione rispetto al 2024.
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Le regioni dove vengono rilasciati i permessi
Il 23% dei nuovi permessi nel 2025 è stato rilasciato in Lombardia (98.128). La seconda regione per numero di nuovi ingressi e, a distanza, l'Emilia-Romagna (9,1%, 38.789 documenti). Incremento particolarmente consistente degli ingressi in Lombardia (+61,6%), Veneto (+57,4%), Campania (+55,8%). Complessivamente sono oltre 4 milioni i cittadini non comunitari in Italia con regolare permesso di soggiorno. Nel 2025 poco più di 178mila sono diventati italiani.
I nuovi permessi di soggiorno per studio sono 35mila
Sono stati 35mila i nuovi permessi di soggiorno rilasciati nel 2025 per motivi di studio. È il massimo livello raggiunto dal 2010, ma come nota l'Istat, l'Italia resta comunque lontana da Paesi come Francia, Spagna e Germania per i quali i permessi di soggiorno per motivi di studio superano quota 100mila.
Permessi per studio, Cina il primo Paese
Per quanto riguarda gli Stati di provenienza, la Cina, con 4.588 permessi per studiare in Italia, è in testa alla graduatoria del 2025, seguono Turchia (3.682), Iran (2.945), Tunisia (2.171) e India (1.888). Tra i principali Paesi di provenienza l'incremento tra il 2024 e il 2025 è stato particolarmente elevato per la Tunisia (+162,2%) e per la Turchia (+113,8%). Il 53,2% dei permessi per studio nel 2025 è rilasciato a donne.
I ricongiungimenti familiari
La componente femminile rappresenta anche il 56,1% dei nuovi permessi per ricongiungimento familiare nel 2025, che in tutto hanno superato i 168mila. Nel 47,9% dei casi i nuovi permessi per famiglia rilasciati nel 2025 riguardano minori. A ricongiungersi con un familiare in Italia sono soprattutto cittadini marocchini (23.467), albanesi (21.131), egiziani (12.622), pakistani (10.026) e indiani (9.635). Per Albania e Marocco, le collettività di più antico insediamento, quelli per famiglia coprono oltre la metà dei nuovi permessi rilasciati nell’anno.
Asilo
I permessi rilasciati a persone in cerca di protezione sono cresciuti tra il 2024 e il 2025 (+30,5%) anche se in misura più contenuta rispetto alla media. Restano comunque, con il 31,8% del totale, il secondo motivo di rilascio dei nuovi documenti di soggiorno. La bocciatura dei due terzi delle istanze di asilo presentate alle Commissioni territoriali ha colpito invece soprattutto migranti provenienti da Marocco (90,2%), Sri Lanka (89%) e Bangladesh (88,7%).
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