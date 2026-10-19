Ora solare 2026, quando spostare le lancette indietro di 60 minuti

Cambio ora solare 2026, quando spostare le lancette dell'orologio indietro di 60 minutiCronaca
Tra il 24 e il 25 ottobre, per la precisione tra le tre e le due di notte, torneremo al regime di ora solare: è quello che rappresenta più fedelmente la posizione del Sole nel cielo, al contrario dell'ora legale. Formalmente, quella notte, dormiremo un'ora in più, ma possono esserci anche effetti negativi sull'organismo, soprattutto a livello mentale
Sta per tornare l’ora solare. Nella notte tra sabato 24 e domenica 25 ottobre, tra le tre e le due, le lancette torneranno indietro di 60 minuti, mettendo fine al periodo di ora legale iniziato domenica 29 marzo (che ripartirà il prossimo anno, tra il 27 e il 28 marzo). A breve quindi ci saranno di nuovo più ore di buio: le notti sembreranno più lunghe e le giornate più corte, ci sarà più luce la mattina e meno luce la sera. L’aggiornamento è automatico per tutti i dispositivi digitali, dagli smartphone ai tablet. Solo per quelli analogici bisogna procedere manualmente.
Gli effetti del passaggio tra ora legale e ora solare
Per effetto dell’ora solare, tra il 24 e il 25 ottobre si dormirà un’ora in più, almeno formalmente, ma da tempo diversi studi evidenziano gli effetti negativi che questo passaggio ha sul corpo umano. Come spiega all’AdnKronos Salute Luigi Ferini-Strambi, direttore del Centro di medicina del sonno dell'Irccs ospedale San Raffaele di Milano, il cambio di fatto è “una sorta di mini jet lag”: c’è il rischio che crei disturbi temporanei come irritabilità e sonnolenza. Si tratta comunque di problematiche transitorie, che solitamente si risolvono “nel giro di circa cinque giorni", periodo sufficiente per il riadattamento del nostro orologio biologico. Il cervello, sottolinea Ferini-Strambi, con il passaggio all’ora solare “subisce uno sfasamento, perché cambia l’orario in cui andiamo a dormire, ci svegliamo e mangiamo".
Perché è stata introdotta l’ora legale invece di mantenere l’ora solare tutto l’anno
L’ora solare viene utilizzata perché è quella che più si avvicina all’orario legato alla posizione del Sole nel cielo. Quella legale, spostando gli orologi in avanti di 60 minuti, è invece un escamotage per usufruire di più luce nelle ore serali: è stata introdotta, in parte, per ridurre il ricorso all’illuminazione artificiale di sera, risparmiando quindi energia. Nel 2026, secondo i calcoli di Terna, per effetto dell’ora legale il risparmio di energia è stato di 302 milioni di kWh (80 milioni di euro). I Paesi europei hanno iniziato a far riferimento all’ora legale nel corso del secolo scorso anche per motivi economici, in particolare durante i periodi di guerra o in occasione della crisi petrolifera degli anni Settanta.
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L’ora solare e l’ora legale in sintesi
Riassumendo, si può dire che l’ora solare privilegia la luce del mattino in inverno, mentre l’ora legale “crea” un’ora di luce in più verso la sera nei mesi più luminosi, tra la primavera e la prima parte dell’autunno, coprendo quindi tutta l’estate in mezzo.
Il dibattito sul cambio dell'ora in Europa
In Europa, dove quasi tutti i Paesi adottano il cambio dell’ora, da tempo si discute sull’abolizione del cambio semestrale dell’ora. Nel 2018 la Commissione europea ha presentato una proposta in tal senso, che l’anno seguente ha trovato il voto favorevole del Parlamento europeo. I governi dei singoli Stati membri non sono invece riusciti a trovare una quadra e il dossier si è arenato in seno al Consiglio dell’Unione europea. Il punto critico sarebbe il coordinamento tra Stati: se ciascuno scegliesse autonomamente di mantenere l'ora solare o quella legale tutto l'anno, potrebbero aumentare le differenze orarie tra Stati confinanti, con conseguenze per trasporti, mercato interno e attività transfrontaliere. Servirebbe dunque una sorta di unico orario europeo.
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Ansa/Sky TG24
Ora legale e ora solare, quanto fa risparmiare il cambio di orario?
Nella notte ta il 25 e il 26 ottobre le lancette tornano indietro di un'ora. Da tempo in molti criticano questo sistema, tra cui anche l'Ue: la Commissione europea aveva presentato una proposta per abbandonare il doppio orario già nel 2018. Anche di questo si è parlato nella puntata del 24 ottobre di 'Numeri', approfondimento di Sky TG24