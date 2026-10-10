Carabinieri e polizia locale indagano sulle immagini delle telecamere, ma la copertura della targa della mini car rende complicato il lavoro di identificazione. I casi segnalati tra il 4 e il 5 ottobre sono 6 ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Proseguono le indagini svolte dai carabinieri del comando provinciale di Roma e della polizia locale, coordinate dal sostituto procuratore Ambrogio Cassiani, nel tentativo di dare un volto agli aggressori dell'attore Davide Iacopini, ricoverato in gravissime condizioni e in prognosi riservata all'ospedale San Camillo. Il nuovo sviluppo investigativo è legato alla denuncia di un uomo che venerdì si è presentato dagli inquirenti per denunciare il furto della propria auto, minicar nera. Lo stesso colore e tipo di mezzo su cui i due aggressori hanno seminato il panico nelle strade comprese tra Monteverde Vecchio e Testaccio. Chi indaga dovrà ora disporre una serie di verifiche alla luce di quanto messo nero su bianco dal proprietario della minicar rubata.

Vertice in procura Intanto venerdì 9 ottobre c'è stato un vertice in procura tra gli investigatori e i magistrati ma da quanto si apprende da fonti investigative il cerchio attorno ai due giovani, forse minorenni, che hanno spinto sul selciato l'attore nel quartiere Monteverde la notte del 5 ottobre scorso mentre si trovava a bordo di un monopattino non è ancora chiuso.

Poche certezze Al momento, le certezze sono poche. Si sa che i due giovani viaggiavano a bordo di una mini car nera, forse elettrica - hanno ipotizzato gli investigatori - in base al fatto che i testimoni del fatto non avrebbero sentito il rumore dell'auto mentre arrivava. Ma questa resta solo un'ipotesi, dunque. Rimane in bilico anche l'ipotesi - emersa in un primo momento e già esclusa da una parte degli inquirenti - che possa essersi trattato di una sfida social, anche perché l'analisi dei social network da parte degli investigatori non ha portato, finora, ad ottenere nessun riscontro. Inoltre, non esiste un identikit degli aggressori. L'unico dettaglio sull'aspetto fisico di uno degli aggressori (biondo con i capelli lunghi) è stato fornito dalla sorella di un uomo che si trovava a Roma di passaggio e che vive in Francia, la quale ha raccontato alla trasmissione Chi l'ha Visto che il fratello ha subito un'aggressione la stessa notte di quella a Iacopini, con modalità simili, mentre si trovava in bicicletta nei pressi di Testaccio.