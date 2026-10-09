Roma, incidente all'alba per Aida Yespica. Rifiuta l'alcol test

La showgirl avrebbe perso il controllo della sua auto al quartiere Parioli di Roma, all'alba del 9 ottobre, andando a sbattere contro cinque cassonetti dei rifiuti e due vetture. La donna avrebbe rivolto frasi ingiuriose ai carabineri e si sarebbe opposta alle verifiche sul suo tasso alcolemico

Incidente all'alba del 9 ottobre per Aida Yespica, nel quartiere Parioli di Roma. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, la showgirl avrebbe perso il controllo della sua auto, una Smart Fortwo, intorno alle 5.30 all'incrocio tra via delle Belle arti e via Bruno Buozzi, andando a sbattere prima contro cinque cassonetti dei rifiuti e successivamente contro una Toyota Aygo e una minicar Aixam Sport. Subito dopo lo schianto sul posto sono arrivati i carabinieri. La donna ha rivolto ai militari frasi ingiuriose ed è stata denunciata per oltraggio a pubblico ufficiale. Subito dopo sono intervenuti per i rilievi anche gli agenti della polizia locale, davanti ai quali la showgirl si è opposta all'alcol test.