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Scioperi dei controllori di volo il 30 settembre, stop dei voli per 4 ore

Cronaca
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Indetta dal sindacato Uiltrasporti, l'astensione avrà una durata di quattro ore, dalle 13 alle 17, e potrebbe causare disagi per i viaggiatori, con possibili cancellazioni e ritardi dei voli. La protesta coinvolge il personale di Enav e Techno Sky

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I controllori di volo incroceranno oggi le braccia per uno sciopero nazionale. Indetta dal sindacato Uiltrasporti, l'astensione avrà una durata di quattro ore, dalle 13 alle 17, e potrebbe causare disagi per i viaggiatori, con possibili cancellazioni e ritardi dei voli. La protesta coinvolge il personale di Enav, la società che gestisce il traffico aereo in Italia, e Techno Sky, che si occupa della gestione e della manutenzione degli impianti per il controllo del traffico aereo. Con la proclamazione dello sciopero, Ita Airways ha annunciato per oggi la cancellazione del 29% dei collegamenti previsti. Ma, come specificato dall'Enac, saranno comunque garantiti alcuni voli classificati come “indispensabili”.

Lo sciopero dei controllori di volo

Per i controllori di volo degli scali di Bologna, Bari, Roma Ciampino, Linate e Napoli lo scioperop ha inizio alle 13 e termina alle 17. Mentre per l'aeroporto di Roma Fiumicino l'astensione riguarda le ultime 4 ore della giornata lavorativa. Come specifica Uilt in una nota ufficiale, la mobilitazione è stata indetta a seguito della “mancanza di risposte su numerose vertenze aperte e dall'assenza di progressi nel confronto” con Enav. Tra i motivi, anche “il mancato rinnovo del contratto integrativo aziendale, la perdita del potere d'acquisto dei lavoratori, le carenze di personale, le critiche nell'organizzazione dei turni ei ritardi negli investimenti infrastrutturali”, oltre alle “problematiche specifiche in diverse sedi operative e presso la Sede Centrale di Roma”.

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