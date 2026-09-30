Indetta dal sindacato Uiltrasporti, l'astensione avrà una durata di quattro ore, dalle 13 alle 17, e potrebbe causare disagi per i viaggiatori, con possibili cancellazioni e ritardi dei voli. La protesta coinvolge il personale di Enav e Techno Sky

I controllori di volo incroceranno oggi le braccia per uno sciopero nazionale. Indetta dal sindacato Uiltrasporti, l'astensione avrà una durata di quattro ore, dalle 13 alle 17, e potrebbe causare disagi per i viaggiatori, con possibili cancellazioni e ritardi dei voli. La protesta coinvolge il personale di Enav, la società che gestisce il traffico aereo in Italia, e Techno Sky, che si occupa della gestione e della manutenzione degli impianti per il controllo del traffico aereo. Con la proclamazione dello sciopero, Ita Airways ha annunciato per oggi la cancellazione del 29% dei collegamenti previsti. Ma, come specificato dall'Enac, saranno comunque garantiti alcuni voli classificati come “indispensabili”.