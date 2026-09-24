È successo martedì 22 settembre. L’aereo era decollato intorno alle 16:45 ma dopo circa 7 minuti i piloti hanno chiesto di poter effettuare un atterraggio di emergenza perché in cabina c’era del fumo. Nessuno dei 144 passeggeri a bordo ha riportato conseguenze

Sarà aperta un’indagine per capire cos’è successo a bordo di un aereo della Eurowings Europe Malta partito da Dusseldorf e diretto a Brindisi, costretto a rientrare dopo pochi minuti sulla pista dell’aeroporto tedesco a causa di fumo a bordo (come si vede anche dal tracciato sul sito Flightradar24). L’incidente si è verificato martedì 22 settembre. L’aereo era decollato intorno alle 16:45 ma dopo circa 7 minuti i piloti hanno chiesto di poter effettuare un atterraggio di emergenza perché in cabina c’era del fumo. Nessuno dei 144 passeggeri a bordo ha riportato conseguenze, soltanto due di loro sono stati portati in ospedale per precauzione.