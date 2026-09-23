Comunione e Cresima insieme dopo 5 anni, proteste commercianti Palermo

La novità introdotta dalla Curia di Palermo potrebbe costare 20 milioni di danno economico a fiorai, ristoratori, fotografi e negozi di abbigliamento per cerimonie che erano abituati, fino ad oggi, a far fronte a oltre tremila comunioni l'anno. Il presidente di Confimprese propone all'arcivescovo un “percorso transitorio” ma la Curia non torna indietro. Sindaco Lagalla rassicura: troveremo “la via più appropriata che contribuisca a mitigare la loro giustificata ansia” ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

La Comunione e la Cresima saranno celebrate insieme dopo un percorso di 5 anni. Una nuova decisione della Curia di Palermo che, però, ha suscitato le polemiche degli operatori economici legati a Confimprese. Questo perché, accanto all’aspetto religioso dei sacramenti, c’è tutto un business economico che, unendo cresima e comunione in un’unica giornata, potrebbe subire un netto calo. Fiorai, ristoratori, fotografi e negozi di abbigliamento per cerimonie che sono abituati a far fronte a oltre tremila comunioni l'anno e che, dopo l’iniziativa della Curia siciliana, rischiano 20 milioni di danno economico.

Confimprese chiede “percorso transitorio” A quantificare le possibili perdite è il presidente di Confimprese Giovanni Felice che, alla luce della novità, ha proposto all'arcivescovo Corrado Lorefice "un percorso transitorio intensivo destinato ai bambini più grandi, che saranno i primi a completare il nuovo ciclo di preparazione. Si tratta di rendere possibile la ripresa delle celebrazioni della prima comunione nel 2027, predisponendo un percorso transitorio intensivo per i bambini più grandi, destinati a completare per primi il nuovo ciclo di preparazione". La Curia però non torna indietro e ricorda che il progetto catechistico diocesano, avviato nel 2024 dopo anni di confronto, "ha a cuore unicamente il bene delle famiglie". La proposta "di alcune organizzazioni di categoria appare in aperta contraddizione con lo spirito della riforma faticosamente costruita. Una simile scorciatoia priverebbe i bambini del tempo necessario per un'autentica crescita personale e comunitaria, snaturando e svuotando il senso stesso dell'intero Progetto".