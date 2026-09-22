La donna di 30 anni è stata trovata senza vita nella sua abitazione a Cassino in provincia di Frosinone. Al momento non si esclude nessuna ipotesi, le indagini sono in corso

Sarà probabilmente conferito oggi l'incarico per eseguire l'autopsia sul corpo della donna di 30 anni trovata ieri senza vita nella sua abitazione a Cassino in provincia di Frosinone. Sul posto è intervenuta la polizia che sta indagando per fare piena luce sul decesso. Sono stati sentiti il marito e altri testimoni. Al momento l'ipotesi prevalente è quella del suicidio, ma gli accertamenti serviranno proprio a fare chiarezza.