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Cassino, studentessa iraniana morta in casa con segni strangolamento: attesa autopsia

Cronaca

La donna di 30 anni è stata trovata senza vita nella sua abitazione a Cassino in provincia di Frosinone. Al momento non si esclude nessuna ipotesi, le indagini sono in corso

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Sarà probabilmente conferito oggi l'incarico per eseguire l'autopsia sul corpo della donna di 30 anni trovata ieri senza vita nella sua abitazione a Cassino in provincia di Frosinone. Sul posto è intervenuta la polizia che sta indagando per fare piena luce sul decesso. Sono stati sentiti il marito e altri testimoni. Al momento l'ipotesi prevalente è quella del suicidio, ma gli accertamenti serviranno proprio a fare chiarezza. 

 

Chi è la vittima

La donna si chiama Fatima, è una studentessa universitaria, che viveva nel suo appartamento al terzo piano di una palazzina in piazza Diamare a Cassino. La donna ha circa 30 anni, è di nazionalità iraniana e risulta sposata con un ingegnere, anche lui iraniano. La coppia ha una figlia di circa 10 anni. 

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