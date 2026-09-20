Davide Di Lernia stava viaggiando a bordo della sua moto quando, per ragioni in via di accertamento, avrebbe perso il controllo del mezzo e si sarebbe schiantato contro una balaustra di protezione dei binari del tram. Sulla vicenda indagano gli inquirenti per ricostruire la dinamica dell'incidente

È morto in un grave incidente a Milano Davide Di Lernia, figlio del cantautore ironico e conduttore televisivo Leone di Lernia. Il 47enne stava viaggiando a bordo della sua moto quando, per ragioni in via di accertamento, avrebbe perso il controllo del mezzo e si sarebbe schiantato contro una balaustra di protezione dei binari del tram,. Sulla vicenda indagano gli inquirenti per ricostruire la dinamica dell'incidente.