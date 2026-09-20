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Milano, si schianta in moto contro una balaustra: morto il figlio di Leone Di Lernia

Cronaca
©Ansa

Davide Di Lernia stava viaggiando a bordo della sua moto quando, per ragioni in via di accertamento, avrebbe perso il controllo del mezzo e si sarebbe schiantato contro una balaustra di protezione dei binari del tram. Sulla vicenda indagano gli inquirenti per ricostruire la dinamica dell'incidente

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È morto in un grave incidente a Milano Davide Di Lernia, figlio del cantautore ironico e conduttore televisivo Leone di Lernia. Il 47enne stava viaggiando a bordo della sua moto quando, per ragioni in via di accertamento, avrebbe perso il controllo del mezzo e si sarebbe schiantato contro una balaustra di protezione dei binari del tram,. Sulla vicenda indagano gli inquirenti per ricostruire la dinamica dell'incidente. 

Chi era Davide Di Lernia

Videomaker e produttore, Davide Di Lernia aveva lavorato in stazioni radiofoniche come Radio Monte Carlo, Radio 105 Network and Virgin Radio. Solo poche ore prima dell'incidente a Milano, aveva postato immagini dal djset di Carl Cox al Carroponte.

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