Ravenna, a Riolo Terme al via crowdfunding per nuova radio inclusiva

Un nuovo studio radiofonico accessibile e inclusivo, dove giovani e persone con disabilità possano imparare a fare radio, registrare trasmissioni, sperimentare la conduzione e portare la propria voce sul territorio. È questo il cuore di “Oltre i limiti: sintonizzati sul talento!”, la nuova campagna di crowdfunding lanciata da GingER Web Radio che punta a trasformare a Riolo Terme (Ravenna) la sede della radio uno spazio in cui la disabilità non sia un limite, ma un’altra forma di talento da ascoltare. La campagna è attiva su Produzioni dal Basso, la prima piattaforma italiana di crowdfunding e innovazione sociale e punta a raccogliere 15.100 euro, interamente destinati all’acquisto delle attrezzature e degli strumenti necessari a far partire il progetto.

La web radio della Pro Loco Emilia Romagna

Nata a Riolo Terme e promossa dall’Associazione di Promozione Sociale Pro Loco RTR, GingER Web Radio è la voce ufficiale delle Pro Loco dell’Emilia-Romagna e mette in rete idealmente oltre 400 paesi, borghi e tradizioni della regione. Ora la radio vuole fare un passo in più: non soltanto raccontare l’Emilia-Romagna, ma farla raccontare direttamente dalle persone che la vivono, creando uno spazio aperto alla partecipazione, alla formazione e all’inclusione. Il nuovo studio vuole diventare così un luogo nel quale abbattere le barriere e trasformare il microfono in uno strumento di autonomia, espressione e relazione. Il progetto prevede infatti due percorsi che si incontreranno davanti allo stesso microfono. Il primo è dedicato ai giovani tra i 18 e i 35 anni, che potranno accedere a un percorso gratuito di formazione radiofonica, affiancati da professionisti per imparare a utilizzare la regia, condurre programmi e costruire trasmissioni dedicate alle proprie passioni, alla musica e al futuro delle comunità. Il secondo è rivolto a persone con disabilità fisiche e fragilità cognitive, attraverso laboratori di registrazione pensati per permettere a ciascuno di diventare autore del proprio racconto: parlare di ciò che ama, delle proprie passioni, delle proprie esperienze e vedere la propria voce entrare stabilmente nel palinsesto della radio.

Gli obiettivi della campagna

L'obiettivo finale della campagna è raccogliere 15.100 euro. La raccolta è stata strutturata per traguardi progressivi: ogni obiettivo raggiunto permette di aggiungere un elemento concreto al progetto. Con i primi 4.000 euro sarà possibile acquistare un computer portatile per portare la radio direttamente sul territorio e aggiornare l’applicazione mobile, permettendo a GingER di muoversi tra sagre, eventi e iniziative delle Pro Loco. A 8.100 euro si completerà l’acquisto del software professionale di montaggio e post-produzione, pensato anche per semplificare le procedure di lavoro per persone con fragilità cognitive, permettendo l’avvio dei laboratori con ragazzi, ragazze e tutor. A 13.000 euro arriverà il momento decisivo: l’allestimento della regia fissa di Riolo Terme, con un mixer digitale semplificato e cuffie adatte anche alle persone con ipersensibilità sensoriale. Saranno inoltre aggiornati il sito internet e sostenute le spese per i docenti. Infine, con il raggiungimento dei 15.100 euro, sarà possibile completare il percorso con i laboratori inclusivi e le ulteriori attività necessarie per portare il progetto a pieno regime. L'investimento non riguarda quindi soltanto strumenti tecnologici, ma crea le condizioni perché una persona possa imparare, partecipare, acquisire autonomia e trovare nella radio un proprio spazio di espressione.