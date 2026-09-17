E' stato l'equipaggio dell'elicottero a vedere il corpo dell'uomo nel greto del Cordevole, in prossimità del cimitero di Cencenighe, dove probabilmente era caduto dal pendio sovrastante
È stato ritrovato senza vita in un torrente il turista polacco ospite di un'abitazione nella frazione di Coi, nel Comune di Cencenighe Agordino (Belluno). L'uomo era stato visto l'ultima volta la serata precedente, dagli amici con cui alloggiava.
I soccorsi
Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Agordo, con il supporto del distaccamento volontario di Canale d'Agordo, a cui si sono affiancati il personale del Nucleo Tas (Topografia Applicata al Soccorso), unità cinofile e un'Unità di Comando Locale per il coordinamento delle operazioni. È stato attivato l'elicottero "Drago" del Reparto Volo di Venezia; alle ricerche hanno preso parte anche il Soccorso Alpino e la Guardia di Finanza, con il proprio mezzo aereo e i Carabinieri.
Il ritrovamento
E' stato l'equipaggio dell'elicottero a vedere il corpo dell'uomo nel greto del Cordevole, in prossimità del cimitero di Cencenighe, dove probabilmente era caduto dal pendio sovrastante. Il recupero è stato effettuato dalla squadra fluviale del Comando di Belluno; il medico non ha potuto fare altro che constatarne il decesso.