I soccorsi

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Agordo, con il supporto del distaccamento volontario di Canale d'Agordo, a cui si sono affiancati il personale del Nucleo Tas (Topografia Applicata al Soccorso), unità cinofile e un'Unità di Comando Locale per il coordinamento delle operazioni. È stato attivato l'elicottero "Drago" del Reparto Volo di Venezia; alle ricerche hanno preso parte anche il Soccorso Alpino e la Guardia di Finanza, con il proprio mezzo aereo e i Carabinieri.



