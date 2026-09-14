Il caso è finito in tribunale con il resto della famiglia della defunta donna che ha accusato l’unico erede 30enne di aver falsificato il testamento approfittando dei gravi problemi alla vista di cui la zia soffriva. Secondo il perito e il giudice, però, è tutto regolare ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Un’eredità da 800mila euro nelle mani di un unico erede. A Modena una donna di 80 anni ha deciso di lasciare tutti i suoi beni a un solo nipote: una scelta lecita e legale dato che la donna non aveva figli o un marito in vita. È così che un giovane di 30 anni si è trovato ad essere l’unico destinatario di un ricco lascito scatenando però il malcontento del resto della famiglia. L’anziana zia era morta nel 2018 lasciando un testamento che parlava chiaro ma che, per gli altri parenti, era stato falsificato “con mano guidata”. Sono quindi iniziati anni di lotte in tribunale a colpi di perizie e accuse, terminati con la sentenza del giudice che non ha constatato alcuna irregolarità e ha dato al nipote il via libera per usufruire della sua eredità.

Testamento “assolutamente legittimo” Per i familiari esclusi dall’eredità si trattava di un testamento olografo falso, redatto con mano guidata dallo stesso 30enne beneficiario che, secondo l’accusa, aveva approfittato dei gravi problemi di vista dell’anziana zia, una maculopatia essudativa, per girare le cose a proprio vantaggio. Le richieste della famiglia, come si legge negli atti del processo riportati dal Corriere, erano quindi “esclusione dell’autografia, invalidità del testamento e apertura della successione legittima”. Richieste che non sono state accolte dal giudice per il quale il lascito, al termine dei due gradi di giudizio, è risultato “assolutamente legittimo”.