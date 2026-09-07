Roma, crollo solaio negozio in via Cola di Rienzo: soccorse 4 persone

Due clienti e due dipendenti del negozio sottostante sono state soccorse e visitate sul posto e stanno bene. Sul posto anche il personale del 118 e la polizia che indaga sull'incidente

Un solaio è crollato all'interno di una palazzina in fase di ristrutturazione in via Cola di Rienzo, a Roma. Quattro persone, due clienti e due dipendenti, sono state soccorse e visitate sul posto e stanno bene. Sul posto sono intervenute, dalle 10.30 circa, due squadre dei vigili del fuoco e un'autoscala. Sono in corso le operazioni di ricerca e di messa in sicurezza dell'edificio. I vigili del fuoco sono intervenuti anche con i nuclei specializzati Usar (Urban Search and Rescue) e Cinofili. Sul posto anche il personale del 118 e la polizia che indaga sull'incidente.