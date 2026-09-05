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Bologna, sequestrano un operaio 23enne: arrestate 3 persone

Cronaca
©Ansa

Il giovane è stato poi liberato dalla polizia, che ha arrestato i tre rapitori con l'accusa di sequestro di persona. Sul caso sono state condotte indagini da parte della squadra mobile, coordinata dalla procura ordinaria e da quella dei minorenni

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Un operaio di 23 anni è stato sequestrato a Bologna. A liberarlo è stata la polizia, che ha poi arrestato i tre rapitori con l'accusa di sequestro di persona. Sul caso sono state condotte indagini da parte della squadra mobile, coordinata dalla procura ordinaria e da quella dei minorenni. I dettagli dell'operazione saranno illustrati nelle prossime ore durante una conferenza stampa nella questura di Bologna.

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