Dopo l’incidente in piscina del 3 agosto, il bambino era ricoverato in terapia intensiva a Sharm el Sheikh. La Farnesina ha seguito il caso e assistito la famiglia durante il ricovero ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Younes Majidi, il bambino italiano di origini marocchine ricoverato in coma in terapia intensiva a Sharm el Sheikh dopo un incidente in piscina, è partito per l’Italia. Il minore è decollato dall’Egitto a bordo di un’aeroambulanza ed è diretto a Torino, dove sarà ricoverato all’ospedale pediatrico Regina Margherita. A dare l’annuncio è stato il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, dal Cairo.

L’incidente in piscina il 3 agosto Younes era ricoverato all’Ospedale internazionale Piramide di Sharm el Sheikh dal 3 agosto, dopo un episodio di annegamento in piscina che aveva reso necessario il ricovero in terapia intensiva. La situazione del bambino è stata seguita dalla Farnesina attraverso l’Ambasciata italiana al Cairo e il Console onorario a Sharm El Sheik fin dal giorno dell’incidente. Leggi anche Farnesina: bimbo in coma in Egitto può tornare nei prossimi giorni