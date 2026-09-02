Parma, sbaglia e paga 11.600 euro per una multa da 116: rimborsato in pochi giorniCronaca
Protagonista un professionista di 60 anni, che per errore aveva cento volte l'importo dovuto. Dopo la richiesta al Comune, i soldi in più sono tornati sul suo conto in circa 15 giorni
Pagare una multa da 116,41 euro e ritrovarsi con 11.641 euro in meno sul conto. È quello che è successo a un professionista di 60 anni a Parma, che per un errore durante il pagamento online ha versato cento volte l'importo dovuto per una sanzione legata a un varco della Ztl. La sorpresa, però, è arrivata qualche giorno dopo, quando ha controllato il conto. Ma la storia, per sua fortuna, ha avuto un lieto fine.
L'errore nel pagamento della multa
La vicenda, raccontata dalla Gazzetta di Parma, è iniziata a metà luglio, quando al protagonista della storia è arrivata una multa da 116,41 euro per l'accesso non autorizzato a un varco della zona a traffico limitato. L'uomo, un professionista 60enne, ha effettuato il pagamento attraverso l'home banking, ma ha commesso un errore nell'inserimento della cifra. Invece di versare i 116,41 euro dovuti, ha dimenticato la virgola e ha pagato 11.641 euro, cento volte tanto.
"Ho sbagliato a scrivere la cifra nel bonifico", ha raccontato il 60enne alla Gazzetta di Parma. L'errore è emerso soltanto qualche giorno più tardi, quando il professionista ha controllato il proprio conto corrente. "Dopo qualche giorno quando ho controllato il mio conto in banca mi sono reso conto del grave errore: avevo pagato una multa per un varco ben 11.641 euro. Mi è venuto male, così mi sono informato cosa dovevo fare per riavere i miei soldi".
Leggi anche
Multe a importi variabili, possibili sconti o rincari: come funziona
La richiesta di rimborso al Comune di Parma
Il professionista, racconta ancora il quotidiano, ha così cercato consigli su come recuperare la somma versata per errore. Finché, sul sito del Comune, ha seguito le istruzioni per chiedere il rimborso, caricando i documenti necessari. "Tutti mi dicevano stai tranquillo - ha raccontato - ma tranquillo non ero". Anche perché "11mila euro sono soldi". E "la notte non ho dormito".
Il rimborso dopo pochi giorni
Dopo aver avviato la pratica, il Comune ha 180 giorni per rispondere, ma il rimborso è arrivato molto prima del previsto. Il professionista ha ricevuto indietro il denaro dopo circa 15 giorni dalla richiesta, nonostante nel frattempo ci fossero state le ferie di agosto e gli uffici fossero chiusi. "E' successo e in tempi da record: quando ho visto sul telefono l'accredito non credevo ai miei occhi. Sono stati tutti davvero fulminei", ha spiegato l'uomo al giornale.
La polizia locale: "Visto l'importo abbiamo accelerato la pratica"
Dal comando della polizia locale di Parma hanno spiegato alla Gazzetta di Parma che il rimborso di una somma pagata in eccesso prevede diversi passaggi. Nel caso specifico, però, gli uffici hanno accelerato l'iter dopo aver verificato l'importo: "Quando abbiamo controllato l'importo, abbiamo subito accelerato la pratica e in meno di un mese abbiamo proceduto al rimborso", hanno fatto sapere dal comando della polizia locale.