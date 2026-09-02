Parma, sbaglia e paga 11.600 euro per una multa da 116: rimborsato

Pagare una multa da 116,41 euro e ritrovarsi con 11.641 euro in meno sul conto. È quello che è successo a un professionista di 60 anni a Parma, che per un errore durante il pagamento online ha versato cento volte l'importo dovuto per una sanzione legata a un varco della Ztl. La sorpresa, però, è arrivata qualche giorno dopo, quando ha controllato il conto. Ma la storia, per sua fortuna, ha avuto un lieto fine.

L'errore nel pagamento della multa

La vicenda, raccontata dalla Gazzetta di Parma, è iniziata a metà luglio, quando al protagonista della storia è arrivata una multa da 116,41 euro per l'accesso non autorizzato a un varco della zona a traffico limitato. L'uomo, un professionista 60enne, ha effettuato il pagamento attraverso l'home banking, ma ha commesso un errore nell'inserimento della cifra. Invece di versare i 116,41 euro dovuti, ha dimenticato la virgola e ha pagato 11.641 euro, cento volte tanto.

"Ho sbagliato a scrivere la cifra nel bonifico", ha raccontato il 60enne alla Gazzetta di Parma. L'errore è emerso soltanto qualche giorno più tardi, quando il professionista ha controllato il proprio conto corrente. "Dopo qualche giorno quando ho controllato il mio conto in banca mi sono reso conto del grave errore: avevo pagato una multa per un varco ben 11.641 euro. Mi è venuto male, così mi sono informato cosa dovevo fare per riavere i miei soldi".