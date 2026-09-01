Porto Sant'Elpidio, morta donna di 80 anni per un malore in spiaggia

Colta da un malore, la donna si è accasciata in acqua, subito soccorsa dal personale dello stabilimento e poi dai sanitari del 118. Ma per lei non c'era già più nulla da fare

Tragedia questa mattina sulla spiaggia di Porto Sant’Elpidio, dove una donna di 80 anni è deceduta a causa di un malore. Erano circa le 7.30 quando è scattato l’allarme, ma purtroppo per la donna non c’è stato nulla da fare. Stando a una prima ricostruzione dell’accaduto l’anziana, come era solita fare, si era recata in spiaggia per la consueta passeggiata in riva al mare, sul lungomare sud di Porto Sant’Elpidio. Colta da un malore, la donna si è accasciata in acqua, subito soccorsa dal personale dello chalet Crazy Summer e poi dai sanitari del 118, nello specifico della Croce verde di Porto Sant’Elpidio.

Vani tutti i tentativi di soccorso

Per lei purtroppo non c’è stato nulla da fare, il suo cuore aveva definitivamente smesso di battere. In spiaggia sono anche intervenuti i militari dell’Ufficio Circondariale Marittimo della Guardia Costiera di Porto San Giorgio. Vano ogni tentativo di rianimazione. Il 118 aveva anche allertato l’eliambulanza ma poi il sorvolo è stato annullato dopo che è stato constatato il decesso.