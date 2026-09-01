Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Piemonte, frana si stacca da Monviso: verifiche su eventuali dispersi

Cronaca
©Getty

Interessata l’area nei pressi del Rifugio Quintino Sella e parte del sentiero che conduce verso Pian del Re. Il Soccorso Alpino è stato immediatamente attivato per le operazioni di verifica, ma per ora le condizioni non consentono di accertare l’eventuale presenza di persone coinvolte

ascolta articolo
Sceglici su:
Google Discover Fonti Preferite

Una vasta frana si è staccata in serata dal Monviso, interessando l’area nei pressi del Rifugio Quintino Sella e parte del sentiero che conduce verso Pian del Re. Il Soccorso Alpino è stato immediatamente attivato per le operazioni di verifica. Al momento non è possibile accertare l’eventuale presenza di persone coinvolte nella frana. Al Rifugio Quintino Sella è stato inoltre segnalato il mancato arrivo di un escursionista di nazionalità estera; sono in corso verifiche per accertarne la posizione e l’eventuale collegamento con l’evento franoso.   

Il Servizio Regionale di Elisoccorso di Azienda Zero Piemonte, decollato da Torino in assetto notturno, ha tentato di raggiungere l’area, ma la grande quantità di polvere in sospensione e l’instabilità del fronte di frana non hanno consentito l'atterraggio. Le attività di ricerca e verifica del Soccorso Alpino riprenderanno domani alle prime luci dell’alba.

Cronaca: Ultime notizie

Piemonte, frana si stacca da Monviso: verifiche su eventuali dispersi

Cronaca

Interessata l’area nei pressi del Rifugio Quintino Sella e parte del sentiero che conduce verso...

Imola, anziano ucciso in casa: indagini sulla moglie

Cronaca

I carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile di Imola sono intervenuti, insieme ai sanitari...

Benevento, uccide i due fratelli e poi si toglie la vita

Cronaca

Tre fratelli titolari di un noto ristorante per cerimonie ad Apice, nel Beneventano, sono morti...

Uccisa al rave in Svizzera, famiglia chiede volo Stato per rimpatrio

Cronaca

Dopo il riconoscimento della salma in Svizzera, la madre di Maria Spinelli, la 22enne uccisa...

Bergamo, bimbo di 10 anni muore in incidente stradale: grave il padre

Cronaca

Un bambino di 10 anni, Tommaso Nava, è morto nella notte all'ospedale Papa Giovanni XXIII dopo...

Cronaca: i più letti