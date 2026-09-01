Le fiamme si sono sviluppate sulla copertura dell'edificio, che nel frattempo è stato completamente evacuato. Come hanno riferito i vigili del fuoco, al momento non risultano persone coinvolte. Sul posto sono intervenute circa dieci squadre dei vigili del fuoco. Presenti anche la polizia di stato e i carabinieri

Un incendio è divampato nel centro commerciale Conca d'Oro a Palermo. Le fiamme si sono sviluppate intorno alle 13.45 sulla copertura dell'edificio, che nel frattempo è stato completamente evacuato. Come hanno riferito i vigili del fuoco, al momento non risultano persone coinvolte. Sul posto sono intervenute circa dieci squadre dei vigili del fuoco, che stanno attualmente operando per domare le fiamme. Presenti sul luogo dell'incendio anche la polizia di stato e i carabinieri.