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Palermo, incendio al centro commerciale Conca d'Oro: struttura evacuata. VIDEO

Cronaca
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Le fiamme si sono sviluppate sulla copertura dell'edificio, che nel frattempo è stato completamente evacuato. Come hanno riferito i vigili del fuoco, al momento non risultano persone coinvolte. Sul posto sono intervenute circa dieci squadre dei vigili del fuoco. Presenti anche la polizia di stato e i carabinieri

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Un incendio è divampato nel centro commerciale Conca d'Oro a Palermo. Le fiamme si sono sviluppate intorno alle 13.45 sulla copertura dell'edificio, che nel frattempo è stato completamente evacuato. Come hanno riferito i vigili del fuoco, al momento non risultano persone coinvolte. Sul posto sono intervenute circa dieci squadre dei vigili del fuoco, che stanno attualmente operando per domare le fiamme. Presenti sul luogo dell'incendio anche la polizia di stato e i carabinieri. 

©Ansa

L'incendio al Conca d'Oro

Sul tetto della struttura è comparsa nel frattempo una lunga colonna di fumo denso e nero, visibile anche a distanza. Le squadre dei vigili del fuoco sono al lavoro sia sul tetto sia nella parte bassa dell'edificio per evitare che il rogo si estenda anche all'interno della struttura. Non si conoscono ancora le cause che hanno innescato le fiamme. 

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