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Benevento, uccide i due fratelli e poi si toglie la vita

Cronaca

A seguito del duplice omicidio avvenuto avvenuto all'interno di un ristorante di Apice, l'uomo si sarebbe suicidato

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Tre fratelli sono stati trovati uccisi a colpi di arma da fuoco in un ristorante di Apice, nel Beneventano. Secondo una prima ricostruzione, uno di loro avrebbe sparato contro gli altri due per poi togliersi la vita. Il ristorante dove è avvenuta la tragedia era gestito dalla famiglia delle tre vittime. Sul posto i carabinieri.

Il duplice omicidio seguito da suicidio è avvenuto nel ristorante-hotel Licciardi, sulle colline di Apice, locale tra i più noti della zona per lo svolgimento di ricevimenti nuziali, banchetti e cerimonie. La tragedia si è consumata prima dell'apertura del ristorante per pranzo. 

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