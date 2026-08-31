È accaduto domenica sera in Darsena. Dopo una discussione per motivi di viabilità, un automobilista di 40 anni sarebbe stato colpito con violenza da un esperto di arti marziali e da altre due persone. L'uomo ha perso conoscenza ed è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Versilia. I presunti aggressori sono stati bloccati da due agenti fuori servizio ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Una lite per motivi di viabilità è degenerata in un'aggressione ieri sera in Darsena, a Viareggio (Lucca). Un automobilista di 40 anni sarebbe stato colpito con violenza da un esperto di arti marziali e da altri due uomini, riportando un malore che lo ha fatto perdere conoscenza. La vittima è stata soccorsa e trasportata al pronto soccorso dell'ospedale Versilia.

L'aggressione Secondo la ricostruzione, tutto sarebbe nato da un diverbio alla guida. Al culmine della discussione il 40enne, che viaggiava insieme alla moglie, sarebbe stato assalito e colpito ripetutamente. Dopo alcuni momenti di incoscienza è stato affidato alle cure dei sanitari. Leggi anche Fa mossa di Taekwondo e colpisce collega, licenziato operaio Ferrero