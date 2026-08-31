Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Viareggio, lite per la viabilità finisce in aggressione: denunciato esperto arti marziali

Cronaca
©IPA/Fotogramma

È accaduto domenica sera in Darsena. Dopo una discussione per motivi di viabilità, un automobilista di 40 anni sarebbe stato colpito con violenza da un esperto di arti marziali e da altre due persone. L'uomo ha perso conoscenza ed è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Versilia. I presunti aggressori sono stati bloccati da due agenti fuori servizio

ascolta articolo
Sceglici su:
Google Discover Fonti Preferite

Una lite per motivi di viabilità è degenerata in un'aggressione ieri sera in Darsena, a Viareggio (Lucca). Un automobilista di 40 anni sarebbe stato colpito con violenza da un esperto di arti marziali e da altri due uomini, riportando un malore che lo ha fatto perdere conoscenza. La vittima è stata soccorsa e trasportata al pronto soccorso dell'ospedale Versilia.

L'aggressione

Secondo la ricostruzione, tutto sarebbe nato da un diverbio alla guida. Al culmine della discussione il 40enne, che viaggiava insieme alla moglie, sarebbe stato assalito e colpito ripetutamente. Dopo alcuni momenti di incoscienza è stato affidato alle cure dei sanitari.

Leggi anche

Fa mossa di Taekwondo e colpisce collega, licenziato operaio Ferrero

I presunti responsabili

L'atleta di arti marziali era in auto con due amici, la cui posizione è ora al vaglio per chiarire il ruolo di ciascuno nell'aggressione. I tre sono stati bloccati da due agenti di polizia liberi dal servizio, intervenuti sul posto. Successivamente sono arrivati anche polizia e carabinieri. L'esperto di arti marziali è stato denunciato.

Cronaca: Ultime notizie

Milano, pedone di 52 anni investito e ucciso da una betoniera. FOTO

Cronaca

Un uomo di 52 anni è morto dopo essere stato investito da una betoniera in corso Lodi, a Milano,...

31 foto

Roma, tre morti in casa a Pietralata: ipotesi omicidio-suicidio. FOTO

Cronaca

Un uomo, una donna e la loro figlia di 5 anni sono stati trovati morti in un appartamento di via...

15 foto

Incidente a Milano, pedone investito e ucciso da un camion

Cronaca

Nell'investimento avvenuto in Corso Lodi, un uomo di 52 anni è deceduto, mentre un altro di 32 è...

Furti ostie consacrate in tutta Italia, dalla Sicilia alla Lombardia

Cronaca

Tre furti di ostie consacrate in pochi giorni, tra Scordia nel Catanese, Pavia e il Mantovano....

Strage familiare a Roma: padre, madre e figlia trovati morti

Cronaca

Una bambina di 5 anni disabile e i suoi genitori sono stati ritrovati senza vita all'interno di...

Cronaca: i più letti