“Ti faccio vedere una mossa di Taekwondo” e sferra due colpi all’addome a un collega. Per questo motivo è stato licenziato un operaio della Ferrero di Alba, appassionato ed esperto di arti marziali che per fare una dimostrazione durante il turno di lavoro ha finito per ferire l’altro lavoratore del reparto. L’azienda, però non ha preso bene quanto accaduto e non ha esitato a licenziare l’operaio: fatti risalgono all’aprile del 2025 e un mese dopo l’uomo addetto al confezionamento della Linea Kinder è stato lasciato a casa. L’operaio ha deciso di impugnare la decisione della Ferrero ma ora, a più di un anno di distanza, il Tribunale civile di Asti ha dato ragione all’azienda piemontese. La giudice del Lavoro, Ivana Lo Bello, ha quindi confermato il licenziamento per giusta causa e ha anche condannato l’operaio al pagamento di circa 8 mila euro di spese legali.