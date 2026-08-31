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Incidente sul lavoro a Varese, muratore morto schiacciato in cantiere

Cronaca

La vittima è un 55enne morto sul colpo a causa della caduta di una soletta che l'ha schiacciato mentre lavorava a Origgio in via don Giovanni Minzoni

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Un muratore di 55 anni è morto sul colpo a causa della caduta di una soletta che l'ha schiacciato mentre lavorava a Origgio (Varese) in via don Giovanni Minzoni in un cantiere. Sul posto sono intervenuti un'automedica, un'ambulanza, i vigili del fuoco e le forze dell'ordine. 

 

L'infortunio è avvenuto in un cantiere edile in via don Minzoni a Origgio. L'allarme è stato dato attorno alle 9. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Varese, i carabinieri della compagnia di Saronno e gli operatori di Ats Insubria. Per il 55enne non c'è stato nulla da fare: i sanitari hanno potuto soltanto constatarne il decesso. La dinamica dell'infortunio è ancora in fase di ricostruzione: sono in corso gli accertamenti sia per chiarire le cause dell'incidente sia per verificare le condizioni di sicurezza del cantiere ed eventuali responsabilità.

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