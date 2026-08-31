Cuneo, morta Monica Pelligrino: la consigliera comunale aveva 37 anni

La donna è stata ricordata sui social dalla prima cittadina, Patrizia Manassero. "Il male è stato impietoso con lei ma gli ha tenuto testa", ha spiegato la sindaca

È stata la prima cittadina di Cuneo, Patrizia Manassero, ad annunciare la scomparsa della giovane consigliera comunale, Monica Pellegrino, morta a 37 anni dopo una malattia. “In questa ultima domenica di agosto arriva improvvisa la dolorosa notizia che Monica Pellegrino ci ha lasciato”, ha scritto Manassero sui social.

Come si legge su cuneo24, la donna si è spenta all’Ospedale “Santa Croce”. Residente a Borgo San Giuseppe e laureata in giurisprudenza, dopo le esperienze alla Cassa di Risparmio di Savigliano e in Banca d’Alba, dal 2023 lavorava presso il ministero dell’istruzione come direttrice dei servizi generali e amministrativi. Dal 2022, Pellegrino era in consiglio comunale, eletta con 186 preferenze nella lista “Centro per Cuneo”.

Le parole della sindaca

“Giovane consigliera comunale, ha svolto in modo serio e convinto l’impegno come amministratrice e l’ha portato avanti con costanza e tenacia nonostante la malattia. Tanta attenzione al territorio e presenza puntuale alle sedute di consiglio ed alle commissioni, ai momenti di vita sociale”, ha scritto la prima cittadina Manassero sui social. Poi uno degli ultimi ricordi insieme: “La ricordo nell’ultimo impegno pubblico al quale abbiamo partecipato entrambe, il raduno degli Alpini d’Oc a Spinetta di giugno, eravamo a tavola insieme e lì ho ritrovato la Monica di sempre, la sua chiacchiera giovane e leggera ed al contempo puntuale nel ricordarci quanto necessario per le frazioni e i cittadini”.

“Il male è stato impietoso con lei ma gli ha tenuto testa con forza fino ad oggi”, ha sottolineato la sindaca. “Mi unisco al dolore della famiglia, alla mamma Rosella, al papà Mario e a tutta la sua famiglia le mie condoglianze e quelle della Amministrazione Comunale. Ciao Monica”.

Sempre secondo cuneo24, il rosario è fissato per lunedì 31 agosto alle ore 19, nella chiesa parrocchiale di Borgo San Giuseppe, dove si terrà anche l’ultimo saluto alle 15:30 di martedì primo settembre.