Il noto inviato di Striscia la Notizia è stato assalito nella sua abitazione di Cuasso al Monte durante un'intrusione notturna. Un uomo noto in zona per problemi di tossicodipendenza sarebbe entrato nella proprietà e avrebbe avuto una colluttazione con Laudadio, coinvolgendo anche un giovane amico di famiglia. La dinamica è al vaglio dei carabinieri della Compagnia di Varese
Momenti di grande tensione la scorsa notte per Max Laudadio. Il noto volto di Striscia Notizia è stato assalito all'interno della propria villetta a Cuasso al Monte, nel Varesotto.
L'intrusione nella proprietà
Stando alle prime informazioni trapelate, un estraneo, probabilmente un tossicodipendente del posto, si sarebbe introdotto furtivamente nella proprietà privata. L'intruso è stato intercettato all'esterno, scatenando una colluttazione nel giardino. Nello scontro sarebbe intervenuto anche un giovane amico di famiglia presente sul posto.
Accertamenti dei carabinieri
A seguito dell'aggressione, Laudadio è stato trasportato d'urgenza all'Ospedale di Circolo di Varese per sottoporsi a tutti i controlli medici del caso. Sull'accaduto indagano i carabinieri della Compagnia di Varese, al lavoro per chiarire l'esatta sequenza degli eventi e il movente dell'intrusione.