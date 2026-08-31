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Max Laudadio aggredito in casa in provincia di Varese: in ospedale per accertamenti

Cronaca
©Ansa

Il noto inviato di Striscia la Notizia è stato assalito nella sua abitazione di Cuasso al Monte durante un'intrusione notturna. Un uomo noto in zona per problemi di tossicodipendenza sarebbe entrato nella proprietà e avrebbe avuto una colluttazione con Laudadio, coinvolgendo anche un giovane amico di famiglia. La dinamica è al vaglio dei carabinieri della Compagnia di Varese

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Momenti di grande tensione la scorsa notte per Max Laudadio. Il noto volto di Striscia Notizia è stato assalito all'interno della propria villetta a Cuasso al Monte, nel Varesotto.

L'intrusione nella proprietà

Stando alle prime informazioni trapelate, un estraneo, probabilmente un tossicodipendente del posto, si sarebbe introdotto furtivamente nella proprietà privata. L'intruso è stato intercettato all'esterno, scatenando una colluttazione nel giardino. Nello scontro sarebbe intervenuto anche un giovane amico di famiglia presente sul posto.

Accertamenti dei carabinieri

A seguito dell'aggressione, Laudadio è stato trasportato d'urgenza all'Ospedale di Circolo di Varese per sottoporsi a tutti i controlli medici del caso. Sull'accaduto indagano i carabinieri della Compagnia di Varese, al lavoro per chiarire l'esatta sequenza degli eventi e il movente dell'intrusione.

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