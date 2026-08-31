Il noto inviato di Striscia la Notizia è stato assalito nella sua abitazione di Cuasso al Monte durante un'intrusione notturna. Un uomo noto in zona per problemi di tossicodipendenza sarebbe entrato nella proprietà e avrebbe avuto una colluttazione con Laudadio, coinvolgendo anche un giovane amico di famiglia. La dinamica è al vaglio dei carabinieri della Compagnia di Varese