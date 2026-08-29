Salerno, famiglia aggredita durante rapina in casa: bimba dà l'allarme

I carabinieri hanno avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica e identificare i responsabili, secondo le testimonianze almeno 4 o 5 persone. Al vaglio degli investigatori anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona

Si sono intrufolati nel giardino di un’abitazione di Lustra, nel Salernitano, sorprendendo due uomini. Hanno poi fatto irruzione in casa minacciando e privando dei cellulari due donne. A una di loro sarebbe stata strappata anche una catenina mentre un componente della famiglia ha riportato un trauma facciale ed è stato trasferito all'ospedale San Luca di Vallo della Lucania.



A dare l’allarme una bimba di 7 anni che è riuscita a raggiungere il telefono e a chiamare una zia. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i sanitari della Misericordia di Vallo della Lucania, con la postazione di Omignano. I carabinieri hanno avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica e identificare i responsabili, secondo le testimonianze almeno 4 o 5 persone. Al vaglio degli investigatori anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona.