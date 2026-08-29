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Salerno, famiglia aggredita durante rapina in casa: bimba dà l'allarme

Cronaca

I carabinieri hanno avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica e identificare i responsabili, secondo le testimonianze almeno 4 o 5 persone. Al vaglio degli investigatori anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona

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Si sono intrufolati nel giardino di un’abitazione di Lustra, nel Salernitano, sorprendendo due uomini. Hanno poi fatto irruzione in casa minacciando e privando dei cellulari due donne. A una di loro sarebbe stata strappata anche una catenina mentre un componente della famiglia ha riportato un trauma facciale ed è stato trasferito all'ospedale San Luca di Vallo della Lucania. 


A dare l’allarme una bimba di 7 anni che è riuscita a raggiungere il telefono e a chiamare una zia. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i sanitari della Misericordia di Vallo della Lucania, con la postazione di Omignano. I carabinieri hanno avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica e identificare i responsabili, secondo le testimonianze almeno 4 o 5 persone. Al vaglio degli investigatori anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona.

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