Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Inverno demografico, in Italia oltre 13 milioni di residenti in meno entro il 2080

Cronaca

Secondo il rapporto dell'Istat, le coppie con figli diminuiranno da 7,5 a 5,8 milioni entro il 2050, diventando una minoranza. Le coppie senza figli cresceranno fino a 5,9 milioni, arrivando al 21,4% delle famiglie

ascolta articolo
Sceglici su:
Google Discover Fonti Preferite

La popolazione italiana continuerà a diminuire e a invecchiare. Secondo il report dell'Istat, si passerà dai 58,9 milioni di residenti registrati all'inizio del 2025 a 55 milioni nel 2050, per poi scendere ulteriormente a 45,8 milioni nel 2080, registrando così una perdita di oltre 13 milioni di abitanti rispetto a oggi. 

Famiglie con figli in calo

Le coppie con figli passeranno dagli attuali 7,5 milioni, il 28,1% del totale, a 5,8 milioni nel 2050, pari al 21,1% delle famiglie. Diventeranno meno numerose delle coppie senza figli.

Coppie senza figli in aumento

Le coppie senza figli invece cresceranno: dai 5,4 milioni nel 2025 a 5,9 milioni nel 2050 (+8,8%), arrivando a rappresentare il 21,4% del totale delle famiglie.

Leggi anche

Davvero gli italiani preferiscono gli animali domestici ai figli?

Cronaca: Ultime notizie

16enne picchia la madre e chiama il 112, la donna muore in ospedale

Cronaca

Il fatto è avvenuto nel palazzo dove la vittima abitava con il figlio, a Centocelle, nella...

Spagna, rilasciato l'italiano accusato di femminicidio

Cronaca

L'uomo di 60 anni era stato fermato sulla costa di Huelva per aver ucciso a coltellate la...

Ondata di caldo record a settembre, ecco dove e quando finisce

Cronaca

L’inizio dell’autunno meteorologico, fissato da calendario per il primo giorno di settembre, sarà...

Franceschini: "Convivo con il Parkinson, è stata una botta tremenda"

Cronaca

Il senatore del Pd ed ex ministro della Cultura, racconta per la prima volta la sua malattia in...

Le prime pagine dei quotidiani di oggi 31 agosto: la rassegna stampa

Cronaca

La sparatoria al rave party in Svizzera e il no dell'Islanda alla ripresa dei negoziati per...

13 foto

Cronaca: i più letti