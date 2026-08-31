Secondo il rapporto dell'Istat, le coppie con figli diminuiranno da 7,5 a 5,8 milioni entro il 2050, diventando una minoranza. Le coppie senza figli cresceranno fino a 5,9 milioni, arrivando al 21,4% delle famiglie
La popolazione italiana continuerà a diminuire e a invecchiare. Secondo il report dell'Istat, si passerà dai 58,9 milioni di residenti registrati all'inizio del 2025 a 55 milioni nel 2050, per poi scendere ulteriormente a 45,8 milioni nel 2080, registrando così una perdita di oltre 13 milioni di abitanti rispetto a oggi.
Famiglie con figli in calo
Le coppie con figli passeranno dagli attuali 7,5 milioni, il 28,1% del totale, a 5,8 milioni nel 2050, pari al 21,1% delle famiglie. Diventeranno meno numerose delle coppie senza figli.
Coppie senza figli in aumento
Le coppie senza figli invece cresceranno: dai 5,4 milioni nel 2025 a 5,9 milioni nel 2050 (+8,8%), arrivando a rappresentare il 21,4% del totale delle famiglie.