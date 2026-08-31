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Incidente sulla tangenziale ovest di Milano, camion avvolto dalle fiamme

Cronaca

Il mezzo che trasportava generi alimentari è andato a fuoco intorno alle 5.30 nei pressi di Rozzano. A causare l'incendio potrebbe essere stata l'esplosione di uno pneumatico e la conseguente perdita di controllo del mezzo da parte del conducente

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Un autocarro in fiamme sulla tangenziale di Milano ha complicato la viabilità del lunedì mattina, interessato anche dai tanti rientri dalle ferie estive. Il mezzo, che trasportava alimentari, è andato a fuoco intorno alle 5.30 lungo la tangenziale ovest di Milano in direzione Bologna, tra le uscite 7 e 7 bis nei pressi dell'uscita di Rozzano. A causare l'incendio potrebbe essere stata l'esplosione di uno pneumatico e la conseguente perdita di controllo del mezzo da parte del conducente.

I soccorsi

L'autocarro è stato avvolto dalle fiamme e sono intervenute numerose squadre dei vigili del fuoco per domare il fuoco. Insieme a loro anche il supporto di tre mezzi del Nbcr (il Nucleo speciale che interviene, tra l'altro, in caso di presenze di sostanze chimiche): l'attività degli esperti si è concentrata sulla messa in sicurezza del mezzo che aveva una alimentazione mista gpl e metano.

Si è alzata una nube di fumo nero visibile da distanza; non vi sono stati feriti ma due carreggiate sono state chiuse con inevitabili conseguenze per il traffico che scorre su una sola corsia e si sono quindi create lunghe code. Code anche in direzione opposte per via di curiosi che rallentano per guardare. Sul posto anche la polizia stradale.

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