Il mezzo che trasportava generi alimentari è andato a fuoco intorno alle 5.30 nei pressi di Rozzano. A causare l'incendio potrebbe essere stata l'esplosione di uno pneumatico e la conseguente perdita di controllo del mezzo da parte del conducente

Un autocarro in fiamme sulla tangenziale di Milano ha complicato la viabilità del lunedì mattina, interessato anche dai tanti rientri dalle ferie estive. Il mezzo, che trasportava alimentari, è andato a fuoco intorno alle 5.30 lungo la tangenziale ovest di Milano in direzione Bologna, tra le uscite 7 e 7 bis nei pressi dell'uscita di Rozzano. A causare l'incendio potrebbe essere stata l'esplosione di uno pneumatico e la conseguente perdita di controllo del mezzo da parte del conducente.

I soccorsi

L'autocarro è stato avvolto dalle fiamme e sono intervenute numerose squadre dei vigili del fuoco per domare il fuoco. Insieme a loro anche il supporto di tre mezzi del Nbcr (il Nucleo speciale che interviene, tra l'altro, in caso di presenze di sostanze chimiche): l'attività degli esperti si è concentrata sulla messa in sicurezza del mezzo che aveva una alimentazione mista gpl e metano.

Si è alzata una nube di fumo nero visibile da distanza; non vi sono stati feriti ma due carreggiate sono state chiuse con inevitabili conseguenze per il traffico che scorre su una sola corsia e si sono quindi create lunghe code. Code anche in direzione opposte per via di curiosi che rallentano per guardare. Sul posto anche la polizia stradale.