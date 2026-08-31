Il giovane, residente a Canossa, è stato denunciato a piede libero per furto aggravato di oggetto esposto alla pubblica fede e destinato a pubblico servizio. Il cartello era scomparso la notte del 14 agosto lungo la Strada Provinciale 108, in località Montecagno nel Comune di Villa Minozzo, in provincia di Reggio Emilia

“Benvenuti a Villa Minozzo”: recita così il cartello stradale del paese in provincia di Reggio Emilia che un 19enne ha rubato per arredare il proprio garage. Una bravata che gli è costata una denuncia per furto. Il classico cartello stradale di benvenuto collocato all’ingresso di un territorio comunale era scomparso la notte del 14 agosto 2026: qualcuno aveva notato la misteriosa sparizione lungo la Strada Provinciale 108, in località Montecagno nel Comune di Villa Minozzo, appunto.

Denuncia per furto aggravato

Dopo la segnalazione si sono mobilitati i carabinieri della Stazione di San Polo d'Enza che, a seguito di mirati accertamenti, hanno rinvenuto e recuperato il cartello all'interno del garage dell’abitazione del giovane a Canossa. Con il ritrovamento, avvenuto un paio di settimane dopo il furto, è scattata anche la denuncia: i carabinieri hanno dovuto procedere contro il giovane, accusandolo di furto aggravato di oggetto esposto alla pubblica fede e destinato a pubblico servizio. Il cartello ora è stato restituito all'ente proprietario per la sua tempestiva ricollocazione lungo la SP 108.