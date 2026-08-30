Castellanza (Varese), uomo ucciso a colpi di pistola in un parcheggio

A Castellanza, nel Varesotto, un 40enne è stato trovato morto in un parcheggio in via Piemonte poco dopo la mezzanotte. Si indaga per omicidio: l'uomo sarebbe stato ucciso con diversi colpi di pistola. Sul posto, una volta scattato l'allarme, si sono precipitati un'ambulanza e un'automedica, ma per il 40enne ormai non c'era nulla da fare. I carabinieri hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Non è ancora chiaro se la vittima sia stata uccisa sul posto o trasportata in un secondo momento nel parcheggio, di fronte a un a clinica privata. Al vaglio dei carabinieri le telecamere di sicurezza della zona.