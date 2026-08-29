Momenti di tensione sul volo Dat DX1846 partito da Lampedusa e diretto a Catania. Pochi minuti dopo il decollo si è accesa la spia dell'incendio e il comandante ha riportato il velivolo allo scalo di partenza, atterrando in sicurezza. A bordo 48 passeggeri e 4 membri dell'equipaggio: nessun ferito. All'arrivo uno dei due motori era spento. Secondo le prime ricostruzioni all'origine ci sarebbe un principio d'incendio, ma la circostanza non è confermata. In corso i rilievi tecnici ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Attimi di tensione sul volo Dat DX1846, decollato da Lampedusa e diretto a Catania: pochi minuti dopo il decollo si è accesa la spia dell'incendio e il comandante ha riportato l'aereo allo scalo di partenza, dove è atterrato in sicurezza. A bordo viaggiavano 48 passeggeri e 4 membri dell'equipaggio. Nessuno è rimasto ferito.

Il rientro in pista L'aeromobile era un Atr42 impiegato in sostituzione di un Atr72 fermo per manutenzione. Dopo l'accensione della spia, il comandante ha attivato le procedure d'emergenza previste dal protocollo e ha invertito la rotta. All'arrivo sulla pista uno dei due motori era spento e il velivolo è stato subito circondato da cinque mezzi dei vigili del fuoco e da un'ambulanza. L'atterraggio si è concluso senza conseguenze per le persone a bordo. Diversi passeggeri hanno raccontato i momenti di tensione vissuti a bordo dopo l'allarme. Secondo le prime ricostruzioni all'origine dell'emergenza ci sarebbe un principio d'incendio a uno dei due motori, circostanza su cui dovranno fare chiarezza gli accertamenti tecnici. Leggi anche Fiumicino, aereo riparte senza scaricare bagagli: valigie a Lampedusa

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