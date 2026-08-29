Corpo di donna carbonizzato in casa nel Napoletano: fermata la figlia

La misura emessa al termine dell'interrogatorio della donna durante il quale sono emersi "gravi indizi di colpevolezza". Dalle prime indagini è emerso che la figlia, verosimilmente affetta da problemi psichici, abbia cercato di dare fuoco alla casa materna a Gragnano dopo aver tagliato il tubo del gas

La Procura di Torre Annunziata ha sottoposto a fermo la figlia della 75enne il cui corpo carbonizzato è stato trovato ieri nell'abitazione di Gragnano, in provincia di Napoli. La misura precautelare è stata emessa al termine dell'interrogatorio della figlia convivente della 75enne durante il quale sono emersi "gravi indizi di colpevolezza". Dalle prime indagini dei carabinieri è emerso che la figlia, verosimilmente affetta da problemi psichici (da accertare compiutamente) abbia cercato di dare fuoco alla casa materna dopo aver tagliato il tubo del gas generando un principio di incendio che avrebbe investito e ucciso la madre.