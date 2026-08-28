Il Colosseo diventa zona rossa, arriva l’ordinanza anti maranza

Il Colosseo è fra le così dette “zone rosse”, ovvero quelle aree del Paese sottoposte a misure di sicurezza che consentono un massiccio dispiegamento di Forze dell'ordine e di Polizia locale e prevedono l’allontanamento forzoso immediato e temporaneo di persone considerate moleste, pericolose o titolari di precedenti penali specifici legati ad esempio a reati predatori e delitti non colposi contro la persona o il patrimonio.

Nel documento si fa espressamente riferimento alla zona che si sviluppa a ridosso del sito archeologico del Colosseo che, oltre ad essere molto frequentata dai turisti, è diventata, soprattutto nei mesi estivi, la base di bande di giovani che si sono spesso resi protagonisti di comportamenti indecorosi, illeciti e violenti. Ricordiamo su tutti lo scontro fra giovani e vigili urbani avvenuto la notte del 2 luglio scorso, quando una cinquantina di ragazzi, prevalentemente di origini extracomunitarie, ha acceso dei fuochi d’artificio e si è poi scagliata contro i vigili urbani intervenuti per controllarli. La banda aveva circondato e assaltato l'auto della Polizia Locale in Largo Gaetana Agnesi, tanto che era stato necessario l’intervento di polizia e carabinieri a supporto dei vigili urbani, due dei quali erano stati feriti in modo lieve.

Nell’ordinanza si sottolinea come diverse situazioni indecorose e violente continuino ad essere oggetto di segnalazioni ed esposti da parte di Associazioni di categoria e Comitati dei cittadini, così come di singoli residenti di aree specifiche della città che esprimono preoccupazione e riferiscono un sentimento di allarme sociale per l’impossibilità di godere appieno e in sicurezza degli spazi pubblici. Il problema quindi non è avvertito solo da turisti e pellegrini che spesso denunciano truffe o borseggi, ma anche e soprattutto dai residenti.

L’ordinanza che riguarda il Colosseo scade a ridosso di Natale e forse, per allora, sarà possibile fare dei bilanci, nel frattempo resta sorvegliata speciale anche la zona Esquilino, che comprende la stazione Termini, crocevia per turisti e residenti e spesso teatro di episodi di criminalità nonché di manifestazioni di piazza che complicano ulteriormente la gestione della sicurezza nelle vie circostanti.