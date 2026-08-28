Montalto Uffugo, muore carbonizzato spegnendo l'incendio dell'auto

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Montalto Uffugo, tenta di spegnere l'incendio della sua auto e muore carbonizzato

Cronaca
©IPA/Fotogramma

È accaduto in via Neto, a Montalto Uffugo, in provincia di Cosenza, nella zona che porta alla frazione Taverna. La vittima è Massimo Basile, 56 anni: vista dalla finestra la propria auto avvolta dal fumo, si è precipitato a domare le fiamme ed è stato travolto da un'improvvisa fiammata

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Un uomo di 56 anni è morto nel tentativo di spegnere l'incendio della propria auto. È accaduto a Montalto Uffugo, in provincia di Cosenza, in via Neto, la strada della zona valliva che porta alla frazione Taverna. La vittima è Massimo Basile, travolto da un'improvvisa e violenta fiammata mentre cercava di domare il rogo divampato dalla sua stessa vettura.

La dinamica

L'auto era ferma e regolarmente parcheggiata sotto casa dell'uomo. Per cause ancora al vaglio degli inquirenti, la vettura ha iniziato a dare i primi segnali di anomalia: prima un odore acre di bruciato, poi una densa colonna di fumo nero che si è levata dal vano motore. Basile, vedendo dalla finestra della propria abitazione la vettura avvolta dalle fiamme, non ha esitato a intervenire.

Le indagini

La ricostruzione degli inquirenti è ancora sommaria. Le cause che hanno innescato l'incendio restano da accertare.

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