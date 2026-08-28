Milano, maxi incendio di balle di fieno: 8 ore per domarlo

Le fiamme sono divampate ieri sera in via Airaghi, alla periferia ovest di Milano, dove hanno preso fuoco una cinquantina di balle di fieno vicino a una cascina. Cinque squadre dei vigili del fuoco, per un totale di sedici uomini, hanno lavorato quasi otto ore prima di domare il rogo, spento intorno alle 5 di questa mattina. Nessuna persona è rimasta coinvolta

Un incendio è divampato ieri sera in via Airaghi, nel quartiere periferico di Quinto Romano, alla periferia ovest di Milano, dove una cinquantina di balle di fieno hanno preso fuoco vicino a una cascina. Le fiamme sono state domate soltanto dopo quasi otto ore di lavoro: il rogo è stato spento intorno alle 5 di questa mattina dai vigili del fuoco. Nessuno è rimasto coinvolto.