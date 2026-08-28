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Milano, maxi incendio di balle di fieno: 8 ore per domarlo

Cronaca

Le fiamme sono divampate ieri sera in via Airaghi, alla periferia ovest di Milano, dove hanno preso fuoco una cinquantina di balle di fieno vicino a una cascina. Cinque squadre dei vigili del fuoco, per un totale di sedici uomini, hanno lavorato quasi otto ore prima di domare il rogo, spento intorno alle 5 di questa mattina. Nessuna persona è rimasta coinvolta

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Un incendio è divampato ieri sera in via Airaghi, nel quartiere periferico di Quinto Romano, alla periferia ovest di Milano, dove una cinquantina di balle di fieno hanno preso fuoco vicino a una cascina. Le fiamme sono state domate soltanto dopo quasi otto ore di lavoro: il rogo è stato spento intorno alle 5 di questa mattina dai vigili del fuoco. Nessuno è rimasto coinvolto.

L'intervento dei vigili del fuoco

Sul posto sono intervenute cinque squadre dei vigili del fuoco, con un totale di sedici uomini. Gli operatori sono riusciti a spegnere le fiamme e a smassare i resti delle balle, anche grazie alla collaborazione del proprietario della cascina.

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