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Sardegna, incendio in Ogliastra: un centinaio di persone evacuate

Cronaca

Le fiamme sono divampate in un bosco e sono arrivate alle porte di Arzana. Evacuati anche i 60 ospiti di una struttura protetta per pazienti psichici

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Un vasto incendio è divampato in Sardegna, sulla statale 389 Nuoro-Lanusei, nel territorio di Arzana, nell'Ogliastra. Le fiamme, divampate in un bosco, sono arrivate alle porte del paese. Il sindaco di Arzana, Angelo Stochino, ha dovuto fare evacuare oltre un centinaio di persone, tra le quali i 60 ospiti di una struttura protetta per pazienti psichici. Allontananti da casa anche i residenti delle case sparse in campagna e alcuni abitanti alla periferia della cittadina. "La situazione è drammatica", ha dichiarato all'ANSA. Sul posto tre Canadair (uno appena richiesto), due Super Puma e tre elicotteri leggeri della flotta regionale. 

Chiusa la statale

La statale è stata provvisoriamente chiusa nel comune di Villagrande Strisaili dal chilometro 172 al chilometro 177, e il traffico al momento è bloccato. Il personale Anas è intervenuto per ripristinare la transitabilità appena possibile. Le squadre del Corpo Forestale e della Protezione civile sono poi intervenute in località Riu Sicaderba, insieme a elicotteri leggeri e del Super Puma della base di Fenosu. In azione anche i Canadair. Le fiamme minacciano anche il complesso Forestale di Monte Idolo e una pineta. Il rogo, alimentato dal vento, è arrivato a

lambire una zona abitata, e per ragioni di sicurezza i carabinieri hanno chiesto anche l'evacuazione di alcune case e dalla comunità Ahora, che assiste pazienti psichiatrici alla periferia di Arzana.

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