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Morto Patrick Del Bigio, l'amministratore delegato di Prelios Sgr aveva 52 anni

Cronaca

Entrato nel gruppo nel 2020 per guidare lo sviluppo della piattaforma di alternative asset managment, il manager aveva maturato una solida carriera internazionale tra Londra e New York. Lascia la moglie e due figli

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Lutto nel mondo della finanza: è morto Patrick Del Bigio, amministratore delegato di Prelios Sgr. La società da lui diretta rappresenta il polo di gestione del risparmio di Prelios, colosso italiano dell'alternative asset management acquisito da Ion Group nel 2024. Il manager lascia la moglie e due figli.

Il percorso in Prelios

La guida di Prelios Sgr gli era stata affidata nel marzo 2020, su delibera del Cda guidato da Giancarlo Scotti, succedendo al chief financial officer Sergio Cavallino, che ne deteneva l'interim dall'ottobre 2019. Del Bigio era stato ingaggiato con la missione specifica di potenziare l'operatività nell'alternative asset management.

Carriera e formazione

Nato a Monza il 26 settembre 1973, Del Bigio ha sviluppato una solida carriera internazionale tra Londra e New York per colossi finanziari del calibro di Morgan Stanley, Merrill Lynch International, SNB Stabfund/UBS e, successivamente, in Blackrock a Londra in qualità di Portfolio Manager in Credit-Alternative. Si era laureato in economia al Trinity College di Dublino e aveva ottenuto un Executive MBA all'Università di Cambridge, UK.

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