Un uomo di 28 anni è stato arrestato dalla Polizia Stradale di Imperia, ritenuto responsabile di una serie di furti di carburante ai danni di diverse aree di servizio tra le province di Imperia e Savona. Secondo gli investigatori sarebbe riuscito a individuare una modalità per accedere al sistema delle colonnine self service e ottenere l'erogazione di carburante senza pagarlo, per decine di migliaia di euro. Avrebbe rifornito anche alcuni camionisti conniventi ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Un uomo di 28 anni è stato arrestato dalla Polizia Stradale di Imperia al termine di un'indagine su una serie di furti di carburante messi a segno ai danni di diverse aree di servizio tra le province di Imperia e Savona. Secondo la ricostruzione degli inquirenti sarebbe riuscito a individuare una modalità per accedere al sistema delle colonnine self service e a farsi erogare carburante senza pagarlo, per un valore complessivo di decine di migliaia di euro.

Il presunto sistema Gli accertamenti della Polstrada avrebbero permesso di ricostruire il modus operandi dell'uomo, che sarebbe riuscito ad aggirare il funzionamento dei distributori automatici ottenendo il rifornimento senza corrispondere il pagamento dovuto. Il meccanismo tecnico con cui il 28enne avrebbe scavalcato i controlli delle colonnine non è stato reso noto dagli inquirenti. Leggi anche Acqua nella benzina, come accorgersene e farsi risarcire i danni

I camionisti riforniti Dalle indagini sarebbe inoltre emerso che l'uomo avrebbe stretto accordi con alcuni conducenti professionali compiacenti, ai quali garantiva rifornimenti di carburante ottenuti con lo stesso sistema. Un giro che, secondo gli investigatori, andava oltre l'uso personale e configurava una vera e propria attività di distribuzione illecita.