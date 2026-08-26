Domenico Zuccarella, 59enne brianzolo, era affetto da sclerosi multipla secondariamente progressiva ed è morto il 25 agosto. È il terzo caso di suicidio assistito tramite servizio sanitario in Lombardia, ma il primo interamente gestito dalla Sanità regionale ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

In Lombardia si registra il primo caso di suicidio assistito interamente gestito dal Servizio sanitario regionale. Si tratta di Domenico Zuccarella, 59enne brianzolo affetto da sclerosi multipla secondariamente progressiva. L'uomo, che da mesi attendeva una risposta dall’Asst Ovest Milanese per accedere al suicidio assistito, è morto il 25 agosto dopo aver ottenuto l'assistenza del Servizio sanitario regionale lombardo.

Gli altri casi in Lombardia Secondo quanto riferito dall'associazione Luca Coscioni, Zuccarella è la terza persona in Lombardia ad accedere al suicidio assistito attraverso il Servizio sanitario regionale: prima di lui vi avevano fatto ricorso Serena, 50enne milanese morta a gennaio, e ad aprile una seconda persona nella Bergamasca. Il suo caso si distingue però dai precedenti perché, per la prima volta, la Sanità regionale ha organizzato l'intera fase attuativa della procedura. In particolare, il servizio sanitario ha provveduto all'assistenza sanitaria, al farmaco e alla strumentazione necessari e all'individuazione del luogo nel quale procedere. Leggi anche L'Emilia-Romagna approva la legge sul suicidio assistito

Le lungaggini del procedimento Zuccarella aveva presentato la propria richiesta all'ASST Ovest Milanese l'8 novembre 2025. Dalla richiesta all'effettiva attuazione sono trascorsi 290 giorni, oltre nove mesi, nonostante le linee guida regionali del 13 maggio 2026 prevedano un termine massimo complessivo del procedimento di 145 giorni, pari a quattro mesi e tre settimane. Dopo mesi di attesa, solleciti e diffide, i legali avevano presentato a fine maggio un ricorso d'urgenza al tribunale chiedendo che la procedura fosse conclusa in tempi compatibili con la progressione della sua malattia, e che, in caso di verifica positiva, venisse concretamente organizzata anche la fase attuativa.

"Sono stanco, non ne posso più" Dagli atti depositati dall'azienda sanitaria era emerso che la Commissione medica multidisciplinare aveva concluso e sottoscritto la propria relazione già il 18 maggio 2026, accertando a maggioranza la sussistenza dei quattro requisiti indicati dalla Corte costituzionale per l'accesso al suicidio medicalmente assistito e individuando le modalità con cui procedere, compresi farmaci, dosaggi e meccanismo di autosomministrazione. La relazione era stata trasmessa al Comitato etico il 20 maggio, e il 25 giugno l'ASST aveva comunicato di avere ricevuto dal Comitato etico una richiesta di ulteriori approfondimenti sulle condizioni di Domenico. Il 23 giugno, in udienza, Zuccarella aveva espresso direttamente al giudice il peso dell'attesa: "Sono stanco, non ne posso più".