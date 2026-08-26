Il corpo di Stefania Halip, studentessa di 24 anni, è stato ritrovato nella tarda mattinata di martedì vicino al greto del torrente Fisca, a San Francesco al Campo, nel Torinese. La famiglia ne aveva denunciato la scomparsa ai carabinieri. La procura di Ivrea indaga sulle cause della morte e disporrà l'autopsia

Il corpo senza vita di Stefania Halip, studentessa universitaria di 24 anni, è stato ritrovato nella tarda mattinata di martedì 25 agosto nei pressi del greto del torrente Fisca, alle porte di San Francesco al Campo, nel Torinese. Della giovane non si avevano più notizie dalla notte tra domenica e lunedì. La procura di Ivrea ha aperto un'indagine per chiarire le cause del decesso e disporrà l'autopsia.