Torino, 24enne scomparsa trovata morta nel greto di un torrente: si indaga a tutto campoCronaca
Il corpo di Stefania Halip, studentessa di 24 anni, è stato ritrovato nella tarda mattinata di martedì vicino al greto del torrente Fisca, a San Francesco al Campo, nel Torinese. La famiglia ne aveva denunciato la scomparsa ai carabinieri. La procura di Ivrea indaga sulle cause della morte e disporrà l'autopsia
Il corpo senza vita di Stefania Halip, studentessa universitaria di 24 anni, è stato ritrovato nella tarda mattinata di martedì 25 agosto nei pressi del greto del torrente Fisca, alle porte di San Francesco al Campo, nel Torinese. Della giovane non si avevano più notizie dalla notte tra domenica e lunedì. La procura di Ivrea ha aperto un'indagine per chiarire le cause del decesso e disporrà l'autopsia.
La scomparsa dopo le vacanze
La 24enne era rientrata da una vacanza al mare con la famiglia intorno alle 22 di domenica sera. I genitori si sono accorti della sua assenza solo il mattino successivo, ipotizzando in un primo momento che si fosse allontanata da casa per una passeggiata. Non trovandola, hanno presentato denuncia ai carabinieri di Ciriè, dando il via alle ricerche che si sono concluse poche ore dopo con il ritrovamento del corpo.
Le indagini a tutto campo
Sul luogo del ritrovamento sono in corso gli accertamenti dei carabinieri, che insieme al medico legale dovranno stabilire le cause della morte. La procura di Ivrea, che coordina le indagini, vuole ricostruire anche gli ultimi giorni di vita della giovane. Gli inquirenti al momento non escludono alcuna ipotesi: l'autopsia disposta dai magistrati dovrà fornire i primi elementi utili a chiarire la dinamica della vicenda.