Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

È morto Vittorio Frescobaldi, il marchese che portò il vino toscano nel mondo

Cronaca
©Ansa

Aveva 97 anni. Imprenditore vitivinicolo tra i protagonisti della storia enologica toscana, ha guidato per decenni l'azienda di famiglia proiettandola sui mercati internazionali. Apparteneva alla trentunesima generazione di una casata legata al vino fin dal Medioevo, fornitrice della corte inglese e dei Medici. Lascia la moglie Bona e i quattro figli. Negli ultimi anni aveva ceduto la guida del gruppo al figlio Lamberto

ascolta articolo
Sceglici su:
Google Discover Fonti Preferite

È morto a Firenze, all'età di 97 anni, il marchese Vittorio Frescobaldi, tra gli imprenditori che hanno segnato la storia del vino toscano e ne hanno favorito l'affermazione sui mercati internazionali. La scomparsa, avvenuta nella notte, è stata confermata dalla famiglia. Con lui si chiude una lunga stagione della viticoltura italiana, quella che tra la seconda metà del Novecento e i primi anni Duemila ha visto la Toscana consolidare il proprio posto tra le grandi regioni vinicole del mondo. Frescobaldi lascia la moglie Bona e i figli Fiammetta, Angelica, Lamberto e Diana.

Trentunesima generazione di una famiglia legata al vino dal Medioevo

Nato a Firenze il 30 novembre 1928, apparteneva alla trentunesima generazione di una casata il cui rapporto con la produzione vinicola affonda le radici nel Medioevo. Nei secoli Frescobaldi Vini ha rifornito la corte reale d'Inghilterra, i pontefici e le grandi famiglie nobiliari, a partire dai Medici fiorentini. Laureatosi in agraria all'Università di Firenze nel 1953, era entrato nell'impresa di famiglia, arrivando a guidarla insieme ai fratelli Ferdinando e Leonardo.

IPA59541113 - ROMA - COMITATO LEONARDO CON VITTORIO FRESCOBALDI MARCHESE PRODUTTORE VINO
COMITATO LEONARDO CON VITTORIO FRESCOBALDI MARCHESE PRODUTTORE VINO - ©IPA/Fotogramma

La crescita e la conquista dei mercati esteri

Sotto la sua gestione l'azienda fiorentina ha accelerato il proprio sviluppo, puntando sulla valorizzazione delle diverse anime della viticoltura toscana e, soprattutto, sull'apertura verso l'estero. Una strategia che ha accompagnato anche la trasformazione del vino italiano: da prodotto legato in prevalenza al consumo interno a eccellenza riconosciuta e ricercata a livello internazionale.

Il progetto con Robert Mondavi e l'espansione delle tenute

Tra le iniziative più significative c'è quella avviata nel 1995 a Montalcino con l'imprenditore statunitense Robert Mondavi. Dalla collaborazione è nata Tenuta Luce, progetto che ha unito competenze e tradizioni diverse diventando uno dei nomi simbolo della nuova stagione del vino toscano. Negli anni il gruppo ha ampliato la propria presenza in alcuni dei territori più prestigiosi della regione, da Montalcino a Bolgheri, rafforzando un portafoglio di tenute e denominazioni pensato per consolidare il posizionamento internazionale.

Leggi anche

Morto Emidio Pepe, il vignaiolo abruzzese aveva 94 anni

Il legame con Firenze e con i Windsor

Imprenditore e insieme custode di una storia familiare intrecciata a quella di Firenze, Frescobaldi ha rappresentato il punto d'incontro tra una tradizione secolare e una concezione moderna dell'impresa vitivinicola. Il suo percorso si è sviluppato in una fase di profondi cambiamenti per il settore, in cui qualità, investimenti e capacità di guardare oltre i confini nazionali sono diventati decisivi per la competitività del vino italiano. Negli ultimi anni aveva progressivamente passato il testimone: la guida dell'azienda era andata al figlio Lamberto, mentre lui aveva mantenuto un ruolo di riferimento per la famiglia e per il mondo del vino. Con la moglie Bona era molto legato alla casa reale dei Windsor, tanto da ospitare più volte l'allora principe Carlo d'Inghilterra nelle residenze toscane.

marchese Vittorio Frescobaldi
©Ansa

Cronaca: Ultime notizie

Due morti in schianto di un elicottero nel Verbano-Cusio-Ossola. FOTO

Cronaca

Un piccolo elicottero è precipitato in Piemonte: i due occupanti, un uomo di 60 anni e una donna...

4 foto

Piccolo elicottero precipita nel Verbano-Cusio-Ossola, due morti

Cronaca

Si tratta di un autogiro, un velivolo particolare nel quale l'elica viene fatta girare dal vento...

Suicidio assistito, in Lombardia primo caso gestito in toto da Regione

Cronaca

Domenico Zuccarella, 59enne brianzolo, era affetto da sclerosi multipla secondariamente...

Banda Magliana, arrestata dopo evasione la figlia di Antonio Mancini

Cronaca

La donna di 32 anni, figlia di un membro della famigerata banda, era evasa per vedere il...

Ivanka Trump e il marito Jared Kushner in vacanza a Porto Cervo

Cronaca

La figlia del presidente Usa e il marito, nominato da Trump inviato speciale degli Stati Uniti...

Cronaca: i più letti