La piccola si trovava all'esterno della propria abitazione quando, per cause ancora in corso di accertamento, è stata travolta da una moto guidata da un 20enne. I soccorritori, giunti con l'elisoccorso, non sono purtroppo riusciti a salvarla
Tragedia a Lecce nei Marsi, nell’Aquilano, dove una bambina di appena quattro anni ha perso la vita dopo essere stata investita da una motocicletta nella zona del cimitero. La piccola si trovava all'esterno della propria abitazione quando, per cause ancora in corso di accertamento, è avvenuto il violento impatto. La bambina, appartenente a una famiglia di origine marocchina residente da anni nel comune marsicano, è stata soccorsa immediatamente.
Sanitari giunti sul posto con l’elisoccorso
Nonostante il maltempo e le difficili condizioni meteorologiche, sul posto è atterrato l'elisoccorso del 118, mentre l'equipe sanitaria ha tentato disperatamente di rianimarla per oltre un'ora. Ogni sforzo si è però rivelato vano e i medici hanno dovuto constatarne il decesso. Sul luogo dell'investimento sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Avezzano, che hanno effettuato i rilievi e avviato le indagini per ricostruire con precisione la dinamica dell'incidente. Alla guida della moto ci sarebbe stato un ragazzo. Il giovane si è fermato subito dopo l’investimento ed è stato successivamente accompagnato nella caserma dei carabinieri per essere ascoltato e per tutti gli accertamenti del caso.