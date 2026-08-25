Sanitari giunti sul posto con l’elisoccorso

Nonostante il maltempo e le difficili condizioni meteorologiche, sul posto è atterrato l'elisoccorso del 118, mentre l'equipe sanitaria ha tentato disperatamente di rianimarla per oltre un'ora. Ogni sforzo si è però rivelato vano e i medici hanno dovuto constatarne il decesso. Sul luogo dell'investimento sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Avezzano, che hanno effettuato i rilievi e avviato le indagini per ricostruire con precisione la dinamica dell'incidente. Alla guida della moto ci sarebbe stato un ragazzo. Il giovane si è fermato subito dopo l’investimento ed è stato successivamente accompagnato nella caserma dei carabinieri per essere ascoltato e per tutti gli accertamenti del caso.