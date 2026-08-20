La mamma di Pamela Genini: "Domenica una messa per ricordarla"

Non una festa come avrebbe voluto, ma una messa in memoria. Domenica 23 agosto Pamela Genini avrebbe spento 30 candeline, ma il suo ex compagno Gianluca Soncin l'ha uccisa con 76 coltellate la sera del 14 ottobre 2025. "Per ricordare Pamela nel giorno del suo 30esimo compleanno, abbiamo organizzato una funzione presso il santuario della Cornabusa", in programma domenica 23 agosto alle ore 11 a Sant’Omobono Terme (Bergamo). "La partecipazione di chi le voleva bene e di chi ha iniziato a volergliene sarà una presenza gradita" dice la madre Una Smirnova.

Il ricordo di Pamela sarà affidato anche alle parole della sorella in un video che verrà diffuso domenica prossima sui canali social dell'associazione Scarpetta rossa. "Parteciperemo molto volentieri sia all'evento pubblico che a quello privato, ormai è nato un forte legame d'amicizia con Una, Piergiuseppe e gli altri componenti della famiglia Genini, persone vere e di gran cuore che ci hanno accolti in famiglia, creando un rapporto che va ben oltre i consueti servizi di supporto che offriamo alle famiglie vittime di femminicidio" è il messaggio di Scarpetta Rossa, associazione di promozione sociale contro la violenza sulle donne. Nei confronti di Soncin è in corso a Milano il processo per omicidio pluriaggravato, mentre ancora nessuna svolta arriva dall'indagine sul corpo profanato di Pamela Genini.