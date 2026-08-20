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Avvelenate con ricina, Gianni Di Vita sentito in Questura con un'amica

Cronaca

Padre e marito delle due donne morte intossicate a Pietracatella nello scorso dicembre, è negli uffici della questura di Campobasso da oltre tre ore

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Gianni Di Vita, padre e marito delle due donne morte avvelenate con la ricina a Pietracatella nello scorso dicembre, è negli uffici della questura di Campobasso da oltre tre ore. Secondo indiscrezioni è stato effettuato un confronto tra lo stesso Di Vita e una donna sua amica. Sono presenti la procuratrice di Larino Elvira Antonelli e il capo della Squadra Mobile Marco Graziano.

Gli esami a Berlino

 

Gli accertamenti condotti ieri in Germania avevano confermato invece quanto già stabilito nei mesi scorsi dal Centro antiveleni di Pavia, e cioè che Gianni Di Vita e la figlia Alice non erano entrati a contatto con la sostanza. L'istituto tedesco è considerato tra i centri più avanzati al mondo nello studio dei veleni e avrebbe messo a punto tecniche capaci di rilevare tracce di ricina anche a distanza di mesi: proprio per questa competenza è stato coinvolto nell'indagine. La procura di Larino aveva chiesto agli specialisti del Koch di verificare la presenza di anticorpi, così da accertare un'eventuale esposizione alla sostanza. Il responso è stato negativo: quel contatto, secondo gli esiti, non c'è mai stato.

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