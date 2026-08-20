Cerca di pagare biglietto del treno per il cane ma il servizio non è disponibile: multataCronaca
Una ragazza si è vista arrivare una multa da 315,56 euro per aver fatto viaggiare il proprio cane in treno senza trasportino e senza apposito biglietto. Eleonora Berretti, medico psichiatra di 39 anni, però, quel biglietto avrebbe voluto acquistarlo: il sistema online non glielo aveva consentito in quanto "il servizio non è vendibile in Emilia-Romagna”. Il controllore le aveva dato una sanzione che lei si era rifiutata di pagare, decidendo di presentare reclamo
Eleonora Berretti, medico psichiatra di 39 anni, ormai più di un anno fa doveva fare un viaggio in treno con il proprio cane. Quando aveva provato ad acquistare il titolo di viaggio apposito per l’animale, però, il sistema online non glielo aveva consentito: “Il servizio non è vendibile in Emilia-Romagna”, le era comparso sullo schermo del pc. La donna era ugualmente salita sul treno ma poi, durante il viaggio, un controllore le aveva contestato l’irregolarità in quanto il cane era senza trasportino e non aveva biglietto valido. In quel momento la sanzione era di circa 80 euro se pagata subito, aumentata a 100 se pagata invece entro qualche giorno. Berretti, però, sconcertata per una multa non dovuta alla propria negligenza ma a una mancanza del sistema, aveva deciso di non pagare e di presentare reclamo. Ora, a distanza di 390 giorni, la donna si è vista arrivare una multa di 315,56 euro.
Errori di sistema
Eleonora Berretti ha denunciato la questione al Corriere. “Mi sembrava un’ingiustizia e così ho scelto di non pagarla all’istante e procedere con un reclamo”, ha detto la donna. Reclamo che, però, pare non essere stato accolto vista la multa da oltre 300 euro pervenuta più di un anno dopo. Il problema è che Berretti il biglietto avrebbe voluto pagarlo ma non le è stato permesso: potrebbe quindi trattarsi di un errore del sistema di Trenitalia che va approfondito. Le regole dell’azienda dei trasporti prevedono che sui treni regionali i cani possono viaggiare anche senza trasportino ma previo pagamento di un apposito biglietto. La questione diventa ancora più complessa se, come accaduto alla protagonista della vicenda, il sistema non permette il corretto acquisto del titolo di viaggio.