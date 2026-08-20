Una ragazza si è vista arrivare una multa da 315,56 euro per aver fatto viaggiare il proprio cane in treno senza trasportino e senza apposito biglietto. Eleonora Berretti, medico psichiatra di 39 anni, però, quel biglietto avrebbe voluto acquistarlo: il sistema online non glielo aveva consentito in quanto "il servizio non è vendibile in Emilia-Romagna”. Il controllore le aveva dato una sanzione che lei si era rifiutata di pagare, decidendo di presentare reclamo

Eleonora Berretti, medico psichiatra di 39 anni, ormai più di un anno fa doveva fare un viaggio in treno con il proprio cane. Quando aveva provato ad acquistare il titolo di viaggio apposito per l’animale, però, il sistema online non glielo aveva consentito: “Il servizio non è vendibile in Emilia-Romagna”, le era comparso sullo schermo del pc. La donna era ugualmente salita sul treno ma poi, durante il viaggio, un controllore le aveva contestato l’irregolarità in quanto il cane era senza trasportino e non aveva biglietto valido. In quel momento la sanzione era di circa 80 euro se pagata subito, aumentata a 100 se pagata invece entro qualche giorno. Berretti, però, sconcertata per una multa non dovuta alla propria negligenza ma a una mancanza del sistema, aveva deciso di non pagare e di presentare reclamo. Ora, a distanza di 390 giorni, la donna si è vista arrivare una multa di 315,56 euro.