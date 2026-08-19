Savona, lite tra fratelli: un ferito a colpi di mannaia e un arresto

L'allarme dato da alcuni cittadini che hanno assistito alla scena ha consentito a due pattuglie di intervenire immediatamente e di bloccare il 21enne che alla loro vista ha tentato la fuga

Al culmine di una lite per futili motivi ha colpito il fratello con una mannaia alle gambe e alle braccia. Un 21enne di origine marocchina è stato arrestato in flagranza dai carabinieri ad Albenga (Savona) per lesioni aggravate e porto abusivo di oggetti atti a offendere. I militari lo hanno rintracciato in via Trieste, pochi minuti dopo la violenta aggressione avvenuta in viale Pontelungo. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il giovane, irregolare sul territorio nazionale e con precedenti di polizia, avrebbe dato vita a un acceso litigio con il fratello più grande, al culmine del quale ha estratto una mannaia, come quelle usate dai macellai, che teneva sotto la camicia e lo ha colpito più volte.

La fuga e l'arresto

L'allarme dato da alcuni cittadini che hanno assistito alla scena ha consentito a due pattuglie di intervenire immediatamente e di bloccare il 21enne che alla loro vista ha tentato la fuga, prima attraverso il centro storico e poi percorrendo il Lungocenta. Raggiunto in via Trieste, il giovane ha cercato di disfarsi della mannaia lanciandola sotto un veicolo in sosta. Poi, vistosi circondato, si è arresto senza opporre resistenza. Per lui è scattato l'arresto. Il fratello, che ha riportato diverse ferite, non si trova in gravi condizioni.