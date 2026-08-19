Massimiliano Gatti, di Basiglio nel Milanese, è morto mentre era in vacanza in Messico per una caduta accidentale. È stata la madre a darne l'annuncio in uno straziante post sui social

Un italiano di 38 anni, Massimiliano Gatti, che viveva a Basiglio, nel Milanese, è morto mentre era in vacanza in Messico per una caduta accidentale. È stata la madre a dare l'annuncio in un post sui social. “A voi che siete stati sempre prodighi di complimenti per il mio meraviglioso figlio, con un dolore che non mi fa respirare e nella consapevolezza che la mia vita finisce qui vi comunico che Maxi ha perso la vita in una caduta accidentale dalle scale dell’albergo dove alloggiava in Messico ed è morto sul colpo”, ha scritto la donna sui social.