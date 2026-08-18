I magistrati hanno chiarito che è venuta meno la disciplina transitoria che permetteva ai paesi, nei quali il sindaco aveva rinunciato all'indennità, di beneficiare delle risorse statali. Massimo di Fazio ha commentato: "Non mi sembra corretto" ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

La volontà di Massimo Di Fazio era altruisticamente orientata alla comunità, ma ad opporsi alla sua buona intenzione è stata la Corte dei Conti. Al sindaco di Triora, comune piemontese, è stata negata la possibilità che l'indennità di funzione, alla quale lui ha rinunciato da tempo, possa rimanere nelle casse del suo piccolo comune, famoso come 'Paese delle Streghe'. Secondo quanto riportato dalla Stampa, la Corte della Liguria ha stabilito l'impossibilità per il Comune di trattenere le risorse statali destinate a compensare l'aumento delle indennità di funzione degli amministratori dei piccoli Comuni, nel caso in cui il sindaco abbia rinunciato alla propria indennità.

Dov'è Triora e chi è Massimo Di Fazio Triora, poco più di 400 abitanti, è un comune montano di 67,61 chilometri quadrati che sale oltre 2.200 metri, ai confini con Piemonte e Francia. Il sindaco, in carica da otto anni, ha scelto fin dal suo insediamento di rinunciare all'indennità di funzione. Il Comune ha chiesto alla Corte dei conti se fosse possibile utilizzare anche il contributo statale previsto per l'incremento delle indennità, lasciandolo nelle casse dell'ente. Ma il parere è stato negativo. Vedi anche Anm: la riforma della Corte dei Conti è pericolosa