L'uomo, un marocchino, era stato sorpreso poco prima mentre gettava droga all'interno del carcere della Dogaia: feritosi durante la fuga, è stato fermato e portato in ospedale dove ha aggredito gli agenti provando di nuovo a fuggire

Un 22enne è stato ferito a una gamba da un colpo di pistola esploso da un agente della polizia penitenziaria durante un tentativo di fuga dal pronto soccorso dell’ospedale Santo Stefano di Prato. L’uomo, un marocchino, poco prima era stato sorpreso mentre lanciava dall’esterno un plico contenente sostanza stupefacente all’interno del carcere della Dogaia. Feritosi durante la fuga, era stato fermato e portato in ospedale, dove ha aggredito gli agenti con un estintore per cercare nuovamente di scappare. Uno dei poliziotti della penitenziaria, per fermarlo, ha sparato: ora è indagato per tentato omicidio.

La fuga dal pronto soccorso

L’episodio è avvenuto poco dopo le 16.30 di domenica 16 agosto, nell’area del pronto soccorso compresa tra la cosiddetta “camera calda”, lo spazio coperto destinato all’arrivo delle ambulanze, e la sala di decontaminazione, vicino al triage. L'uomo, scortato dagli agenti, è riuscito ad afferrare un estintore e avrebbe iniziato a minacciarli. Gli sarebbe stato ordinato di deporre l’estintore, ma l’uomo avrebbe ignorato l'ordine, azionando il dispositivo e provocando ulteriore confusione nel reparto. Nel caos avrebbe quindi cercato di raggiungere l’uscita.

A quel punto un agente avrebbe esploso un primo colpo in aria, come avvertimento. Il tentativo di fuga, secondo quanto ricostruito finora, sarebbe però proseguito. L’agente avrebbe quindi sparato nuovamente, mirando agli arti inferiori. Uno dei proiettili ha raggiunto il 22enne a una gamba, provocandogli una ferita giudicata lieve.