Napoli, 2 chili hashish e armi: arrestato negoziante di frutta

La Guardia di finanza di Napoli ha arrestato un cittadino italiano, sequestrando circa 2 chilogrammi di hashish. Sequestrate, inoltre, tre pistole e munizioni, nonché materiale utilizzato per il confezionamento della droga. I finanzieri del Gruppo di Frattamaggiore hanno individuato un uomo incensurato, trovandolo in possesso di 15 grammi di marijuana nel suo negozio di ortofrutta a Napoli. La perquisizione di un box garage nella sua disponibilità a Casavatore, nel Napoletano, ha portato al sequestro di circa 2 chilogrammi di hashish e materiale destinato al confezionamento della sostanza stupefacente. In casa dell'uomo e in nel suo garage, le tre pistole con matricola abrasa, complete di caricatori e munizioni. L'uomo è ore nel carcere di Napoli-Poggioreale, a disposizione della magistratura di Napoli Nord.