Napoli, 2 chili hashish e armi: arrestato negoziante di frutta

I finanzieri del Gruppo di Frattamaggiore hanno individuato un uomo incensurato, trovandolo in possesso di 15 grammi di marijuana nel suo negozio di ortofrutta
La Guardia di finanza di Napoli ha arrestato un cittadino italiano, sequestrando circa 2 chilogrammi di hashish. Sequestrate, inoltre, tre pistole e munizioni, nonché materiale utilizzato per il confezionamento della droga. I finanzieri del Gruppo di Frattamaggiore hanno individuato un uomo incensurato, trovandolo in possesso di 15 grammi di marijuana nel suo negozio di ortofrutta a Napoli. La perquisizione di un box garage nella sua disponibilità a Casavatore, nel Napoletano, ha portato al sequestro di circa 2 chilogrammi di hashish e materiale destinato al confezionamento della sostanza stupefacente. In casa dell'uomo e in nel suo garage, le tre pistole con matricola abrasa, complete di caricatori e munizioni. L'uomo è ore nel carcere di Napoli-Poggioreale, a disposizione della magistratura di Napoli Nord.